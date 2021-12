Los Angeles uspešen brez Jamesa

V Torontu je Jaren Jackson mlajši dosegel 25 točk, Desmond Bane 23 in Dillon Brooks 17, s čimer so grizlije, ki igrajo brez poškodovanega prvega strelca Jaja Moranta, ki bo zaradi zvina levega kolena manjkal vsaj dva tedna, popeljali do druge zaporedne zmage. Pri gostiteljih je Pascal Siakam dosegel 20 točk, Scottie Barnes 19, Fred VanVleet pa 15, vendar niso zmogli preprečiti še tretjega zaporednega poraza ter petega zaporednega v domači dvorani. "To moramo popraviti. Čim prej. To enostavno ni sprejemljivo. Ne moremo igrati na takšen način pred domačimi navijači. Moramo se poboljšati, brez izgovorov," je po tekmi dejal Siakam. Za prvake lige NBA iz leta 2019 so sicer zaradi poškodb manjkali OG Anunoby, Khem Birch in Gary Trent mlajši, medtem ko je Dragić odsoten iz osebnih razlogov.

Los Angeles Lakers so na gostovanju pri Sacramento Kings igrali brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, ki se je znašel na proticovidnem protokolu lige. Šestintridesetletnik je sicer cepljen proti novemu koronavirusu, tako da je bodisi pozitiven bodisi je bil rezultat testa nejasen, piše ameriška agencija AP, ki dodaja, da je v ligi prišlo do 34 tako imenovanih prebojnih okužb, zato je vodstvo že pozvalo košarkarje k poživitvenemu odmerku. James je tako izpustil še 12. tekmo sezone, jezerniki pa so na krilih Anthonyja Davisa (25 točk) in Russella Westbrooka (23) s 117:92 premagali Sacramento Kings.

Derbi najboljših ekip lige to sezono je kljub zgodnji poškodbi Devina Bookerja v drugi četrtini – v 15 minutah je zbral deset točk in dva skoka – pripadel Phoenix Suns, ki so na domačem parketu s 104:96 premagali Golden State Warriors za že 17. zmago v nizu. Deandre Ayton je dosegel 24 točk, Chris Paul 15 ter 11 podaj, Phoenix pa je s 17. zaporednim uspehom izenačil najdaljši zmagoviti niz kluba v zgodovini. Jordan Poole je bil prvi strelec Golden Stata z 28 točkami, Stephen Curry, ki je v tekmo vstopil s povprečjem 28,6 točke na srečanje, pa je bil slabo razpoložen in je zmogel le 12 točk ob poraznem metu iz igre, saj je zadel le štiri od 21 poskusov. Ekipi se bosta ponovno pomerili v petek po lokalnem času.

V dvoboju New Yorku so na mestnem dvoboju Brooklyn Nets premagali Knicks s 112:110 in izboljšali svoj rekord na vrhu vzhodne konference na 15 zmag in šest porazov. James Harden je bil najboljši strelec s 34 točkami, Kevin Durant je k zmagi dodal 27 točk.