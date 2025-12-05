Los Angeles ob novi napeti končnici in brez pomoči Dončića nazaj na zmagovalno pot

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se v Kanadi udarila ekipi Toronto Raptors in Los Angeles Lakers. V napeti končnici so slavili gostje iz mesta angelov (123:120), ki so tako hitro pozabili na neprijeten domač poraz proti Phoenixu. Prvi mož obračuna je bil Austin Reaves, ki je domačim nasul kar 44 točk. Imel je še deset asistenc in pet skokov. Dvoboj je odločila trojka Ruija Hačimure v zadnji sekundi. Luka Dončić je tekmo izpustil zaradi "osebnih razlogov", saj je v domovini skupaj z zaročenko Anamario Goltes dočakal rojstvo druge hčerke.