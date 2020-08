Loterija najbolj 'prijazna' Minnesoti, ki bo uživala prvi izbor nabora lige NBA

Košarkarsko moštvo Minnesota Timberwolves bo na naboru košarkarske lige NBA za leto 2020 izbralo prvega košarkarja, je določila loterija v New Yorku. Drugi izbor so si zagotovili Golden State Warriors, tretjega pa Charlotte Hornets, ki so v lasti Michaela Jordana. Največ možnosti za prvi izbor na naboru so imeli pred loterijo pri Golden Statu (v rednem delu razmerje zmag 15-50), Clevelandu (19-46) ter Minnesoti (19-45), in sicer 14 odstotkov. Največji zmagovalci loterije pa so pri Charlottu, ki se je iz osmega mesta po možnostih povzpel vse do tretjega izbora. Ekipi Cleveland Cavaliers je pripadla pravica petega izbora, četrti pa bodo izbirali Chicago Bulls.

Od šestega izbora naprej sledijo Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Washington Wizards, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans in Boston Celtics, ki bodo izbirali namesto Memphis Grizzlies. Minnesota bo imela prvič po letu 2015 prvi izbor, takrat so na naboru vzeli Karl-Anthonyja Townsa. Letos izrazitega favorita za prvi izbor, kot je bil lani Zion Williamson, ni. Največ možnosti pa imajo Anthony Edwards, LaMelo Ballin James Wiseman. Nabor lige NBA bo v virtualni obliki potekal 16. oktobra, med prijavljenimi košarkarji pa ni Slovencev.