Lowry pred 20. sezono v ligi NBA, Bancheru zajetna pogodba

39-letni Kyle Lowry je debitiral pri Memphis Grizzlies, potem ko so ga izbrali v prvem krogu (skupno 24.) nabora leta 2006.

"Kylove izkušnje in življenjepis v dvorani slavnih govorijo sami zase. Je preizkušen general z izjemnim znanjem igre, ki je dragocena pridobitev za vse v organizaciji," je dejal predsednik košarkarskih operacij Sixers, Daryl Morey.

Prejšnjo sezono je 39-letni Lowry na 35 tekmah v povprečju dosegal 3,9 točke, 2,7 podaje in 1,9 skoka. V svoji karieri je Lowry na 1173 tekmah za Grizzlies, Houston Rockets, Toronto Raptors, Miami Heat in 76ers v povprečju dosegal 13,9 točke, 6,1 podaje, 4,2 skoka in 1,3 ukradene žoge.

Med še dejavnimi igralci se Lowry uvršča med deset najboljših po podajah (peti, 7099), metih za tri točke (sedmi, 2205), ukradenih žogah (deveti, 1499) in trojnih dvojčkih (deseti, 21).

Poleg tega, da je leta 2019 z Raptors osvojil naslov prvaka lige NBA, je Lowry osvojil tudi zlato olimpijsko medaljo na igrah v Rio de Janeiru leta 2016.