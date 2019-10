Lowry še naprej v dresu prvakov iz Toronta

Aktualni prvaki severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, moštvo Toronto Raptors, bodo še nekaj časa lahko računali na usluge Kyla Lowryja. Ta je namreč še za eno leto podaljšal pogodbo z njimi, kot so sporočili iz kluba, sta obe strani uskladili želje in se dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2020/21.

Uradnih podatkov iz kluba, koliko denarja bo za podaljšanje pogodbe dobil zvezdnik prvakov iz Toronta Kyle Lowry, niso sporočili, toda kanadski mediji trdijo, da znesek znaša 31 milijonov dolarjev. "Zadnjih sedem sezon je bil Kyle srce naših uspehov. On je pravi tekmovalec, zmagovalec in motor ekipe. Ne zamišljamo si ekipe brez njega," je Lowryja pohvalil predsednik košarkarskih operacij pri Raptorsih Masai Ujiri, ki nikakor ni želel, da se mu izmuzne še en član šampionskega moštva. Tega je po lanski sezoni zapustil Kawhi Leonard, ki se je preselil k moštvu Los Angeles Clippers. Kyle Lowry je podaljšal sodelovanje z aktualnimi NBA prvaki iz Toronta. FOTO: AP "Ponosen sem na rezultate, ki sem jih dosegel s Torontom in hkrati vesel, da bom lahko Toronto še vedno jemal kot svoj dom. Da sem bil del ekipe, ki je Kanadi zagotovil prvi naslov prvaka v zgodovini lige NBA, je ena večjih stvari, ki mi je uspela v karieri, za ponovitev česa takega pa se bom trudil vsako leto svoje pogodbe," pa je po podpisu pogodbe dejal 33-letni košarkar.