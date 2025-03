Luč na koncu tunela za Dallas?

Dallas Mavericks pa so zdaj sporočili, da so Davisa po več tednih na stranskem tiru (poškodoval se je osmega februarja) priključili svojemu moštvu v razvojni ligi (G-League).

Anthony Davis je poškodbo levega aduktorja staknil na svoji prvi tekmi v dresu Dallasa. Prve ocene so bile, da poškodba ni hujše narave, a se je hitro izkazalo nasprotno. Medtem ko je sezona načetega Dallasa v zadnjem obdobju iz tekme v tekmo postajala slabša, se je celo porajalo vprašanje, ali bo 32-letni zvezdnik v tej sezoni sploh še stopil na parket.

Ta poteza nakazuje, da je Davis zelo blizu vrnitvi. Običajno košarkarji pred povratkom najprej opravijo treninge z ekipo iz razvojne lige, nato pa se pridružijo običajnim treningom s soigralci. Na tej točki so praktično že pripravljeni za vrnitev na parket. Pri Sports Illustrated so zapisali, da je novica za Mavse pozitivna iz več razlogov, med drugim tudi zato, ker bi lahko brez Davisa imeli težave pri sestavi kadra za nekatere tekme proti koncu sezone in bi jim celo grozila odpoved tekem zaradi premajhnega števila igralcev, o čemer smo že poročali.