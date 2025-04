Luka bo igral, a v kakšnem stanju? 'Z LeBronom bosta morala biti prava pesjana'

Tretja tekma letošnje serije je bila prepričljivo njegova najslabša proti tem moštvu v končnici, saj je vidno načeti Dončić vpisal "le" 17 točk, 7 skokov in 8 asistenc v 40 minutah igre ob neučinkovitem metu iz igre (6/16, 2/8 za tri točke). LeBronu Jamesu je bilo jasno, da bo ob slabem počutju mlajšega soigralca moral vajeti prevzeti v svoje roke. Ni razočaral, saj je 38 točkam dodal 10 skokov. Kljub temu je Minnesota bila boljša, presenetil pa je Jaden McDaniels , ki je z osebnim rekordom v končnici in 30 točkami odigral ključno vlogo.

Če domnevamo, da bo Luka Dončić na četrti tekmi pripravljen na naporno tekmo, bomo verjetno znova pogosto spremljali njegovo osebno obračunavanje s centrom nasprotnikov Rudyjem Gobertom. Francoz kljub kar štirim nagradam za najboljšega obrambnega igralca rednega dela slovi kot visok igralec, ki težko ustavi manjše in hitrejše branilce. Na prvih treh obračunih je Dončić po podatkih NBA-jeve uradne spletne strani v primerih, ko ga je čuval Francoz, zadel pet od 12 metov iz igre, kar pomeni, da je zadel le 41 odstotkov teh metov, zadel je tudi le enega od petih metov za tri točke. Za primerjavo je Dončić slabši odstotek meta iz igre (33 odstoten) imel le v primerih, ko ga je čuval občutno manjši organizator igre Mike Conley, a ta primerjava ni najboljša, saj je Dončić v teh primerih metal le trikrat iz igre.

Dončiću v napadu nasproti najpogosteje stoji Jaden McDaniels, ki je Slovenca zadržal pri 46 odstotkih meta iz igre (11/24). To so edini trije košarkarji Minnesote, ki so Dončića v tej seriji prisilili v slabši met od 50 odstotkov. Zelo zanimivo bo spremljati, ali bo Slovenec tudi v četrto vztrajno iskal Goberta, čeprav vsaj za zdaj proti nasprotniku, ki ga najraje "muči", ni najbolj uspešen. Na drugi strani ga v obrambi redno iščeta McDaniels in Anthony Edwards. Oba sta nadpovprečno uspešna pri metu iz igre, ko ju čuva Slovenec. V končnici se igra moštev najpogosteje upočasni in poenostavi v primerjavi z rednim delom. Trenerji se bolj pogosto zanašajo na igro ena na ena, iščejo šibke točke v obrambi nasprotnikov in jih neusmiljeno izkoriščajo.