Luka bo igral, LeBron še ne, njuni Lakersi pa morajo začeti zmagovati

Lakersi so na zadnjih štirih obračunih izgubili proti Boston Celtics, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks in Denver Nuggets. V boju za najboljšo četverico na zahodu krvavo potrebujejo zmago, na srečo pa v Los Angeles prihajajo redne stranke Luke Dončića . Proti Phoenix Suns je na dosedanjih 28 obračunih v karieri v povprečju dosegal 30 točk, 8 skokov in 7 podaj.

Dober znak je njegova vse boljša forma pred obračunom in dejstvo, da se poleg njega v postavo vračajo ključni center Jaxson Hayes, krilni košarkar Dorian Finney-Smith in branilec Gabe Vincent. LeBron James po poškodbi dimelj ni še nared, do njegovega povratka pa morajo njegovi soigralci v napornem razporedu tekem vpisati čim več zmag, saj jim četrti Memphis in tretji Denver s po tremi zmagami več še niso pobegnili, vse bolj glasno pa jim za ovratnikom pihata vroča Golden State in Minnesota.