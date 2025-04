'Luka bo v ključnih trenutkih imel žogo pri sebi, LeBron bo stopil korak nazaj'

Končnica lige NBA je končno tu. V noči na nedeljo ob 2.30 si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali prvo tekmo Luke Dončića v končnici v dresu Los Angeles Lakersov. Slovenskega zvezdnika in druščino čaka obračun z Minnesoto, ki je v lanski končnici morala priznati poraz prav Dončićevemu Dallasu. Pred obračunom smo v najnovejšem POPkastu govorili s trenerjem za razvoj igralcev pri košarkarskem klubu Ilirija in pomočnikom trenerja pri slovenski košarkarski reprezentanci Luko Bassinom. Dončića dobro pozna in meni, da so Lakersi z njim izjemno nevarni. Kako daleč bodo po njegovem mnenju prilezli v končnici, izveste v spodnjem POPkastu.

NBA liga: Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves FOTO: VOYO icon-expand

"Slovenci smo razvajeni že od leta 2017, ko smo bili evropski prvaki. Od takrat naprej se tudi od reprezentance pričakuje največ, kar v nekaterih trenutkih niti ni realno. Enako je z Luko Dončićem in NBA-jem. Smo v zelo privilegiranem položaju, saj ne spremljamo samo tujih najboljših košarkarjev v končnici in druge ekipe, ampak lahko uživamo in navijamo za našega superzvezdnika. Je pa dejstvo, da so posledično tudi naša pričakovanja zelo visoka," je uvodoma dejal Luka Bassin in verjetno se z njegovo oceno vsi strinjamo. V preteklosti smo dolge noči ob televizijskih zaslonih preživeli ob Dallas Mavericksih, letos pa nas čaka velika sprememba. Mnogi v Sloveniji bodo pesti stiskali za Los Angeles Lakerse in njihovega novega superzvezdnika, ki je v mesto angelov po nekaj sušnih letih znova vrnil upanje, da je osvojitev šampionskega prstana mogoča.

V letošnji končnici bo prvo oviro predstavljala Minnesota s svojim zvezdnikom Anthonyjem Edwardsom in občutno spremenjeno ekipo okoli njega v primerjavi z lansko različico Timberwolvesov, ki so proti Luki Dončiću in Dallasu izgubili v konferenčnem finalu. Tudi Edwards je spremenil svoj pristop in svojo nekdanjo veliko šibkost spremenil v veliko prednost, saj je v tej sezoni na tekmo v povprečju vrgel deset trojk na tekmo in zadel kar 40 odstotkov teh metov. "Meni so takšni igralci, kot je Anthony Edwards, všeč že od nekdaj. Lani se je veliko govorilo o tem, da je morda on naslednji obraz lige NBA. Morda sem tudi jaz to verjel, ampak letos me je možakar malo razočaral. Ne toliko z igro na parketu, ampak z nekaterimi izjavami in obnašanjem zunaj parketa. Absolutno gre za vrhunskega košarkarja. Spremenil je svoj način igre, kar je morda malce čudno glede na to, da vemo, da je znan predvsem po svojih atletskih sposobnostih. Rad je zabijal prek visokih igralcev, strašno hiter je in eksploziven. Očitno je ocenil, da mora nekaj spremeniti, da bo tudi ekipa šla višje. Dejstvo je, da tudi on igra veliko. Če se vrnemo k lanski seriji, ko je Luka skoraj sam premagal Minnesoto, je dejstvo tudi, da bi par akcij v zaključkih tekem lahko spremenilo končni izid," je Minnesoto in Edwardsa opisal Bassin.

Tudi pri Luki Dončiću je letos vse drugače, saj ima poleg sebe idola in košarkarja, ki je med letoma 2011 in 2018 igral v osmih zaporednih finalih lige NBA, skupno pa je v desetih finalih osvojil štiri naslove prvaka."Mislim, da bo Luka tisti, ki bo v ključnih trenutkih prevzel odgovornost in si vzel kakšno žogo več. LeBron James je tako izkušen igralec, da točno ve, da je v tem trenutku Luka alfa samec pri Lakersih. LeBron pa bo tudi prevzel svojo odgovornost v trenutkih, ko Luke ne bo na parketu. On točno ve, kaj je potrebno, da dosežejo ravnotežje. Ključnega pomena bo, kako si bosta on in Luka razdelila vloge. Odkar je Luka prišel v Los Angeles, se je občutno spremenila njihova igra. Zdaj so med ekipami, ki mečejo največ trojk, se pravi podobno kot Dallas, ko je bil Luka tam," je veliko spremembo opisal Bassin.