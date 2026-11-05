Luka branil napadeno sodnico, zaradi njega odstranili nesramnega navijača

V tretji četrtini, v kateri je Luka Dončić dosegel 12 od skupno 40 točk, je po neuspelem napadu domačih košarkarjev žoga poletela med navijače. V roke jo je prejel možakar, ki je sedel v prvi vrsti in jo s pretirano močjo zalučal neposredno v sodnico Cheliso Painter.
Njegovo potezo je opazil Dončić, ki je sodnico in varnostnike v dvorani opozoril, da je bilo dejanje "navijača" nepotrebno nasilno in popolnoma nespoštljivo. Vprašal ga je, zakaj je to storil, nato pa mu pokazal hrbet, medtem ko so ga varnostniki pospremili iz dvorane.
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