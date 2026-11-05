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Luka branil napadeno sodnico, zaradi njega odstranili nesramnega navijača

Sacramento, 05. 11. 2026 10.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić s sodnikom

Luka Dončić je v noči na četrtek s 40 točkami, 9 skoki in 7 asistencami znova blestel v zmagi svojih Lakersov nad Sacramento Kings. Dan prej je vodstvo lige oznanilo odločitev, da je bila njegova tehnična napaka zaradi ugovarjanja sodnikom na prejšnjem obračunu preklicana. Slovenec se je vodilnim možem lige za obzirnost zahvalil z lepo gesto med obračunom s Kingsi in stopil v bran napadeni sodnici.

V tretji četrtini, v kateri je Luka Dončić dosegel 12 od skupno 40 točk, je po neuspelem napadu domačih košarkarjev žoga poletela med navijače. V roke jo je prejel možakar, ki je sedel v prvi vrsti in jo s pretirano močjo zalučal neposredno v sodnico Cheliso Painter.

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Njegovo potezo je opazil Dončić, ki je sodnico in varnostnike v dvorani opozoril, da je bilo dejanje "navijača" nepotrebno nasilno in popolnoma nespoštljivo. Vprašal ga je, zakaj je to storil, nato pa mu pokazal hrbet, medtem ko so ga varnostniki pospremili iz dvorane.

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Luka Dončić sodniki nba sacramento kings los angeles lakers

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