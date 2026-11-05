Luka branil napadeno sodnico, zaradi njega odstranili nesramnega navijača

Luka Dončić je v noči na četrtek s 40 točkami, 9 skoki in 7 asistencami znova blestel v zmagi svojih Lakersov nad Sacramento Kings. Dan prej je vodstvo lige oznanilo odločitev, da je bila njegova tehnična napaka zaradi ugovarjanja sodnikom na prejšnjem obračunu preklicana. Slovenec se je vodilnim možem lige za obzirnost zahvalil z lepo gesto med obračunom s Kingsi in stopil v bran napadeni sodnici.