'Luka, brat moj, tvojega debija v LA-ju nisem mogel zamuditi'

"Celo življenje bom navijač Dallasa, a preprosto sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića. Brat moj, tvojega debija nisem mogel zamuditi," je na družbenem omrežju X zapisal legendarni košarkar Dallas Mavericks Dirk Nowitzki.

Šestinštiridesetletni Nemec, ki je vso svojo kariero onkraj Atlantika igral za omenjeno teksaško franšizo, je tako na ultimativen način še enkrat več izkazal spoštovanje do 21 let mlajšega Slovenca, ki je uspešno debitiral v dresu 17-kratnih prvakov lige NBA. Dončić je v dobrih 23 minutah ob slabšem metu iz igre in za tri točke dosegel 14 točk ter ob tem zbral še pet skokov in štiri podaje.