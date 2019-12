Luka danes v boj za tisto, kar mu je bilo 'lani' odvzeto: na All-Star mu lahko pomagate tudi vi!

Na božični dan ob 17. uri, uro pred prvo božično tekmo popoldneva med Torontom in Bostonom, bodo pri organizaciji NBA zagnali glasovalne naprave za kandidate tekme zvezd 2020. Ta bo 16. februarja v Čikagu. Glasovalni sistem se v primerjavi s preteklo sezoni ni bistveno spremenil, najlažje pa je oddati glas preko iskalnika Google (vpišite NBA Vote in izberite igralca (do 10 košarkarjev), ki ga želite na All-Star tekmi) ali mobilne aplikacije lige NBA.

Luka Dončić je v glasovanju navijačev prejel kar 4.242.980 glasov, kar ga je uvrstilo na tretje mesto med vsemi košarkarji in na drugo mesto med tistimi z zahoda. Od njega sta več glasov prejela samo LeBron James iz Los Angeles Lakers (4.620.809) in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks (4.375.747).

Dončića sta lani mesta v prvi peterki stali glasovi novinarjev in trenerjev, nato pa ga trenerji ekip zahodne konference niso uvrstili niti med rezerviste. Glede na to, da ima Dončić za seboj še bistveno boljšo sezono, kot je bila debitantska, ter da se o njem v ZDA (pa tudi drugje po svetu) veliko govori in piše, mu tekma zvezd v tej sezoni (v kolikor ne pride do kakšne poškodbe) ne bi smela uiti. Velja dodati, da je ob izjemni statistiki (29,3 točke, 9,6 in 8.9 podaj na tekmo) Luka skupaj z Jamesom Hardnom, Giannisom Antetokounmpom in LeBronom Jamesom celo eden glavnih kandidatov za naziv MVP-ja sezone.