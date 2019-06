Dončić priznal, da je bil nervozen, Cuban prepričan: Zanj je meja le nebo

Slovenski košarkarski as v vrstah Dallasa Luka Dončić je priznal, da je bil nervozen pred podelitvijo nagrad na svečani prireditvi v Los Angelesu. Pričakovanja so bila namreč visoka, a napovedi so bile mešane, saj so tudi nekateri ugledni ameriški strokovnjaki napovedovali izenačen boj za lovoriko in tekmecem Traejem Youngom. Na koncu je bila le enosmerna "vožnja", dvomov ni bilo. Oddahnil si je tudi 20-letni Ljubljančan: "Moje srce je bilo kot noro. Ko sem slišal svoje ime, sem bil na robu solza. Uspelo mi je in občutek je fantastičen.To veliko pomeni. To je motivacija za naslednjo sezono. Super je in občutek je izjemen. Tega se bom spominjal do konca življenja."