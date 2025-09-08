Svetli način
Iz prve vrste spremljajo poezijo Luke Dončića: 'Verjetno najboljši na planetu'

Riga, 08. 09. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 14 minutami

Milan Doknić
7

O Luki Dončiću se letos veliko govori. Njegov odhod iz Dallasa v Los Angeles je februarja šokiral svet. Sledile so kritike na račun njegove fizične pripravljenosti, nato njegov odgovor in 'poletje suhega Luke'. Priprave na evropsko prvenstvo so prinesle nove izzive, boleča poraza na začetku skupinskega dela pa sta poskrbela za dodaten pesimizem doma. A vseskozi je bilo jasno le eno: Luka Dončić je edinstven košarkar, ki lahko vsako ekipo popelje v obljubljeno deželo. Njegova neverjetna predstava proti Italiji ni navdušila le ljubitelje košarke po celotnem svetu, ampak tudi tiste, ki z njim delijo slačilnico.

Luka Dončić je na tekmi z Italijo postal šele tretji košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na eni tekmi vpisal vsaj 40 točk in 10 skokov. Pred njim je to uspelo le Dirku Nowitzkiju leta 2001 proti Španiji (43 točk in 15 skokov) in Pau Gasolu leta 2015 proti Franciji (40 točk in 11 skokov). Pred njim so le štirje košarkarji na evropskih prvenstvih vsaj dvakrat presegli mejo 40 točk. To pa je bila njegova šesta zaporedna tekma z vsaj 25 točkami. 

Že v prvem polčasu je vpisal 30 točk, tekmo pa je končal z 42 točkami, 10 skoki, asistenco, dvema osebnima napakama, štirimi izgubljenimi žogami in tremi ukradenimi žogami. "Ja, saj smo že vsi navajeni na to, kar on zmore. To vidimo iz tekme v tekmo. Ostali pa mu moramo pomagati. Vemo, da ima včasih tudi po dva, tri igralce na sebi, ampak če ostali odigramo svojo vlogo, lahko zmagamo," je o vlogi kapetana po obračunu dejal Gregor Hrovat.

(Izjemna) statistika Luke Dončića na obračunu z Italijo
(Izjemna) statistika Luke Dončića na obračunu z Italijo FOTO: Sofascore.com

Ob Dončiću je pri Sloveniji zgolj Klemen Prepelič prekoračil mejo 10 točk. Ob neučinkovitem metu iz igre (3/10) je vpisal 11 točk. Po obračunu je priznal, da ni v najboljši strelski formi, kljub temu pa se zaveda, da se skupaj s soigralci lahko vedno zanese na prvega zvezdnika moštva. "Imamo vodjo, ki je najboljši igralec tega prvenstva. Verjetno tudi na tem planetu. Imamo vrhunsko spremljavo, izkušeno, mlado, poletno in verjamem, da to ni naša zadnja beseda," je po obračunu dejal Prepelič.

Poleg odgovornosti v napadu je Dončić znova opravil odlično delo tudi v obrambi. Nekdaj vsakdanje kritike na račun njegovega doprinosa na tem delu igrišča so na tem prvenstvu povsem potihnile. Še četrtič zapored je nasprotnikom trikrat ukradel žogo. Njegov motivacijski govor, prepoln kletvic in strasti, v zadnji četrtini obračuna pa je zgolj še v dolgi vrsti dokazov, da je prvi zvezdnik Lakersov z razlogom kapetan reprezentance. "Vodja je na igrišču in izven njega. Ko nekaj pove, ga vsi poslušamo. Vemo, kdo je in kaj je. Na koncu nam ne preostane nič drugega, kot da ga poslušamo in sledimo načrtu," je najmlajšega kapetana na prvenstvu pohvalil Rok Radović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je med obračunom zapustil igrišče in za kratek čas odšel v slačilnico, saj je po enem od mnogih udarcev, ki so mu jih na tem prvenstvu prizadejali nasprotniki, začutil bolečino v nogi. Na obračunu je zadel 15 od 16 prostih metov, na tem prvenstvu pa v povprečju na tekmo izvaja slabih 14 prostih metov ob izjemni učinkovitosti (89,2 odstotka).

Preberi še 'Vse bi naredil za Luko in to ekipo. Če je treba, ga tudi zmasiram'

Njegov selektor Aleksander Sekulić že od začetka priprav opozarja, da kapetana reprezentance nasprotniki prepogosto poskušajo ustaviti na nedovoljen način. "Pozabimo zgolj na to tekmo. Na vseh tekmah ga tepejo. Vsakič, ko je na igrišču. Že v skupinskem delu mu je bilo zaradi prekrškov nasprotnikov zelo težko igrati. Moram ga pohvaliti, saj se sooča z vsemi temi izzivi na igrišču. Prenašati mora številne prepovedane udarce. Za nikogar ni lahko ves čas biti na igrišču. Prejema udarce, ko ima žogo in ko je nima. Vsi vedo, da je naš daleč najboljši igralec. Verjetno je najboljši na celotnem prvenstvu," je svojega zvezdnika pohvalil Sekulić.

luka dončić eurobasket italija aleksander sekulić klemen prepelič
