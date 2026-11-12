Nov nor met Dončića in dobra novica, gleženj ni resno poškodovan

"Rentgenska slika ni pokazala resne težave. Jutri bomo počakali na dodatne preiskave," je navijače Lakersov o stanju pete Austina Reavesa takoj po tekmi pomiril trener Lakersov JJ Redick, ki je dodal, da poškodba gležnja Luke Dončića ni resna in bo Slovenec hitro nared za nove podvige. "Dobro sem. Malo boli, ampak v redu bom," je dodal Dončić.
Dončić je bil kljub neučinkovitemu metu iz igre (10/25) znova najboljši strelec tekme z 32 točkami. Dodal je še pet skokov in asistenc ter izenačil rekord devetih zaporednih tekem z vsaj 30 točkami, petimi asistencami in petimi skoki, ki ga je že prej delil z legendarnim Oscarjem Robertsonom. Taka serija tekem se je zgodila šestič v zgodovini lige, četrtič Dončiću.
To je bila sedma zaporedna zmaga Lakersov, tretja zaporedna v gosteh. Še drugič zapored je blestel rezervist Sandro Mamukelašvili, ki je drugič zapored vpisal 23 točk. "Izjemen je. Vse bolj domače se počuti v moštvu, kar je velik plus za nas," je novega soigralca po tekmi pohvalil Slovenec.
"To je odlična skupina fantov, ki uživajo v igri skupaj in igrajo drug za drugega. A čaka nas veliko dela in moramo še napredovati. To tekmo bi zlahka izgubili kljub slabim predhodnim rezultatom nasprotnika. Odlično je bilo, da smo si nabrali visoko prednost v tretji četrtini in na začetku zadnje," je svoje varovance pohvalil Redick.
Nov neverjeten met Dončića
Dončić je znova poskrbel za zabavo navijačev v dvorani, ko je v tretji četrtini takoj po pisku sodnika, ki je oznanil minuto odmora, vrgel žogo visoko v zrak. Večina drugih, bolj povprečnih košarkarjev bi met zgrešila, Slovenec ga je seveda zadel.
Oscar Robertson, z vzdevkom "The Big O", je eden najboljših in najbolj vsestranskih košarkarjev v zgodovini lige NBA. V 60. letih prejšnjega stoletja je igral za moštvo Cincinnati Royals in Milwaukee Bucks ter se zapisal v zgodovino kot prvi igralec, ki mu je uspelo v celotni sezoni v povprečju doseči trojni dvojček.
JJ Redick je pred vstopom v trenerske vode veljal za enega najboljših strelcev in metu z razdalje predanih igralcev v ligi NBA, kjer je igral več kot 15 sezon za klube, kot so Orlando Magic in Los Angeles Clippers. Po koncu igralske kariere se je uveljavil kot priljubljen košarkarski analitik in podkast voditelj, preden je prevzel vodenje ekipe Los Angeles Lakers kot glavni trener.
Trojni dvojček (angl. triple-double) v košarki pomeni, da igralec na eni tekmi v desetih ali več statističnih kategorijah preseže mejo desetih točk. Te glavne kategorije so točke, skoki, asistence, ukradene žoge in blokade. Najpogosteje se trojni dvojček doseže s kombinacijo točk, skokov in asistenc.
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