Nov nor met Dončića in dobra novica, gleženj ni resno poškodovan

"Rentgenska slika ni pokazala resne težave. Jutri bomo počakali na dodatne preiskave," je navijače Lakersov o stanju pete Austina Reavesa takoj po tekmi pomiril trener Lakersov JJ Redick , ki je dodal, da poškodba gležnja Luke Dončića ni resna in bo Slovenec hitro nared za nove podvige. "Dobro sem. Malo boli, ampak v redu bom," je dodal Dončić.

Dončić je bil kljub neučinkovitemu metu iz igre (10/25) znova najboljši strelec tekme z 32 točkami. Dodal je še pet skokov in asistenc ter izenačil rekord devetih zaporednih tekem z vsaj 30 točkami, petimi asistencami in petimi skoki, ki ga je že prej delil z legendarnim Oscarjem Robertsonom. Taka serija tekem se je zgodila šestič v zgodovini lige, četrtič Dončiću.

To je bila sedma zaporedna zmaga Lakersov, tretja zaporedna v gosteh. Še drugič zapored je blestel rezervist Sandro Mamukelašvili, ki je drugič zapored vpisal 23 točk. "Izjemen je. Vse bolj domače se počuti v moštvu, kar je velik plus za nas," je novega soigralca po tekmi pohvalil Slovenec.