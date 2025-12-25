Luka Dončić bo z Lakersi na božični dan poskušal premagati Houston

Slovenski zvezdnik se je poškodoval na tekmi z Los Angeles Clippers v soboto, ko je prejel udarec v mečno mišico in tekmo zapustil po 20 minutah igre. Zaradi bolečin je nato izpustil še tekmo 23. decembra s Phoenixom, njegov nastop proti Houstonu pa je bil po oceni jezernikov še včeraj vprašljiv.

Da bo verjetno igral je sicer že v sredo poročal novinar športnega medija ESPN Shams Charania, pozno popoldne pa so jezerniki sporočili, da je Dončićev nastop zdaj verjeten. Dodatno ga je uradna spletna stran lige NBA navedla v začetni postavi za nocojšnjo tekmo.

Gre za pomembno novico za jezernike (19-9), ki v tekmi za boljši položaj na Zahodu v zadnjem obdobju izgubljajo zalet. Na zadnjih devetih tekmah so le štirikrat zmagali, Houston (17-10) pa je med moštvi, ki jim diha za petami.

Tekma med moštvima je sicer ena od petih na božični večer. Spored se je začel že ob 18. uri po slovenskem času z dvobojem med Cleveland Cavaliers in New York Knicks.

Dončić je prvi strelec letošnje sezone, s povprečjem 34,1 točke na tekmo je pred lanskim najkoristnejšim igralcem lige NBA Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (32,5 točk).

Ob tem onstran luže glede Ljubljančana odmeva še novica o njegovem novem športnem copatu. Jordan Brand je namreč ravno te dni objavil napoved modela Luka 5, ki naj bi ga Dončić prvič nosil ravno na nocojšnji tekmi.