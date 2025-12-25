Luka Dončić bo z Lakersi na božični dan poskušal premagati Houston

Slovenski zvezdnik se je poškodoval na tekmi z Los Angeles Clippers v soboto, ko je prejel udarec v mečno mišico in tekmo zapustil po 20 minutah igre. Zaradi bolečin je nato izpustil še tekmo 23. decembra s Phoenixom, njegov nastop proti Houstonu pa je bil po oceni jezernikov še včeraj vprašljiv.
Povratek Dončića po poškodbi
Da bo verjetno igral je sicer že v sredo poročal novinar športnega medija ESPN Shams Charania, pozno popoldne pa so jezerniki sporočili, da je Dončićev nastop zdaj verjeten. Dodatno ga je uradna spletna stran lige NBA navedla v začetni postavi za nocojšnjo tekmo.
Gre za pomembno novico za jezernike (19-9), ki v tekmi za boljši položaj na Zahodu v zadnjem obdobju izgubljajo zalet. Na zadnjih devetih tekmah so le štirikrat zmagali, Houston (17-10) pa je med moštvi, ki jim diha za petami.
Tekma med moštvima je sicer ena od petih na božični večer. Spored se je začel že ob 18. uri po slovenskem času z dvobojem med Cleveland Cavaliers in New York Knicks.
Dončić je prvi strelec letošnje sezone, s povprečjem 34,1 točke na tekmo je pred lanskim najkoristnejšim igralcem lige NBA Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (32,5 točk).
Ob tem onstran luže glede Ljubljančana odmeva še novica o njegovem novem športnem copatu. Jordan Brand je namreč ravno te dni objavil napoved modela Luka 5, ki naj bi ga Dončić prvič nosil ravno na nocojšnji tekmi.
Nov model so predstavili v kratkem filmu z naslovom Poreden Luka, lepi športni copati, v katerem ob Dončiću nastopata znani košarkarski novinar Adrian Wojnarowski in nekdanji Dončićev soigralec ter trenutni član ljubljanske Ilirije Boban Marjanović. V njem se Dončić med drugim simbolično opraviči tudi sodniku lige NBA zaradi "vsega dretja", kar pojasni z besedami: "Saj veš, kako sem glede tega občutljiv".
Poleg Dončićeve vrnitve bo božični dan postregel še z drugimi atraktivnimi obračuni:
Dallas Mavericks, nekdanja Lukova ekipa, se bo z novim zvezdnikom Cooperjem Flaggom pomerila proti Stephenu Curryju in Golden State Warriorsom.
San Antonio Spurs z Victorjem Wembanyamo se bodo udarili z vodilno ekipo lige Oklahoma City Thunder (26-4).
V preostalih tekmah so moči že merili Cleveland Cavaliers proti New York Knicks. Knicksi so v domači dvorani deset minut pred koncem tekme zaostajali za 17 točk, na koncu pa vendarle zmagali z izidom 126:124. Minnesota Timberwolves z Anthonyjem Edwardsom se bodo soočili z Denver Nuggets in Nikolo Jokićem.
Za Luko Dončića bo to priložnost, da ponovno dokaže, zakaj velja za enega glavnih obrazov lige, še posebej na največjem odru, ki ga ponuja božični spored. Kot pravi LeBron James, je njegova igra "enostavno neverjetna", navijači pa upajo, da mu je krajši premor zaradi poškodbe le še dodatno napolnil baterije za nadaljevanje sezone.
