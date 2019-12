Luka Dončić bo zaščitil svoje ime, denar od tožb pa v dobrodelne namene

"Za to smo se sicer odločili že kar nekaj časa nazaj, takrat so nam agentje svetovali, da bi to bilo dobro narediti, ker slej kot prej pri velikih športnikih pride do izkoriščanja blagovne znamke, in ravno to se je zdaj izkazalo," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Dončićeva mama Mirjam Poterbin .

Mladi košarkar Luka Dončić je visoko cenjen, a Jezus vendarle ni. A kljub temu je podjetje iz Teksasa na sveči obdržalo haljo, obraz pa zamenjalo z Lukovim, in to brez njegove vednosti. Ne gre pa le za cenene izdelke, saj je zlorab iz dneva v dan več. V patentni pisarni so štiri blagovne in storitvene znamke Luka Dončić zaščitili že v 35 državah, kljub temu pa se zlorabe dogajajo še naprej.

Pa jih ne skrbi, da bi si ljudje mislili, da mu gre samo za denar? "Tega se nikakor ne bojimo, saj se nikakor ne gre za denar, temveč za neko poštenost, predvsem tudi do njegovih osebnih sponzorjev, ki ga plačujejo, da oglašujejo njegovo ime, njegov obraz, in mislim, da je pomembno, da temu naredimo konec," razlaga Poterbinova in ob tem dodaja, da sprva vedno lepo opozorijo, šele potem gredo po pravni poti. "Če bo prišlo do kakršnekoli tožbe, bo ves denar šel v dobrodelne namene," je poudarila.

Pa je v svetu sploh vprašanje, ali je treba za uporabo imena, priimka, logotipa športnika kova Luke Dončića plačati? "To je pravzaprav jedro športnega marketinga oziroma športnega sponzorstva. Ko govorimo o teh pravicah – vsak športni subjekt, pa naj bo to športnik, športnica, klub, organizacija ali pa dogodek, ima lastnino športa oziroma pravico, da uporablja to lastnino. V procesu športnega sponzorstva lahko podjetje odkupi te pravice, da lahko uporablja ime in podobo, v tem dogovoru pa je treba tudi opozoriti, za kakšno časovno obdobje gre, na katerem trgu, s kakšnim namenom … Vse to se potem finančno ovrednoti v sponzorski pogodbi," razloži strokovnjak za športni marketing Gašper Pavli. Kot poudarja, so to pravila igre, vsi, ki uporabljajo Dončićevo, ime pa pravzaprav kršijo zakonodajo. Dodal je še, da ko govorimo o zaščiti blagovne znamke, ne govorimo samo o Sloveniji, temveč o vsem svetu. "Slovenija ne more biti izjema, ker je Luka pač iz Slovenije," še poudari Pavli.

Z ministrstva za šolstvo in šport ter notranjega ministrstva so sicer nedavno dobili zeleno luč za ustanovitev fundacije Uresničimo sanje. S to fundacijo nameravajo pomagati predvsem otrokom, ki jim starši ne morejo omogočiti vadnin, Dončić pa si želi, da bi vsi imeli takšne pogoje, kot jih je imel on, da lahko pokažejo svoj talent.