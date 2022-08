Luka Dončić: Cilj je vedno zlata medalja

"Tekme proti močnim ekipam so vedno dobrodošle, saj lahko razkrijejo določene slabosti, na katerih moramo še delati. Naša je zagotovo igra v obrambi. Zavedamo se tega in na treningih je zato veliko poudarka na tem segmentu igre," je dodal Dončić. "Sicer pa je vzdušje v ekipi super. Vsi se imamo radi, odlično sodelujemo, veliko je smeha in šal, skratka, podobno kot vedno, ko se zberemo skupaj. Res smo prava klapa in dobra ekipa."

V petih letih so se razmerja moči precej spremenila, Slovenija pa je zdaj v vlogi favorita, ki zagotovo pomeni tudi določen pritisk. Luka Dončić pravi, da tega pritiska on ne čuti. Zanj je cilj vedno zlata medalja. "Lepo je videti, da se vse ekipe pripravljajo na nas in da nas želijo premagati. Mi se na druge ne oziramo, mislimo zgolj na sebe in tekem se bomo lotili eno po eno," je dodal. Favoritov za naslov je naštel kar nekaj – Litva, Francija, Italija, izpostavil pa je zasedbi Srbije in Grčije, ki imata v svojih vrstah zadnja dva MVP-ja lige NBA Nikolo Jokića in Giannisa Antetokounmpa.

Dončić je leta 2017 komaj dopolnil 18 let, njegov mentor pa je bil Goran Dragić, najkoristnejši igralec prvenstva. "On je še vedno kapetan in tako, kot bo Gogi rekel, tako bo," je odgovoril na vprašanje glede vlog v ekipi.

"Predvsem pa je bistveno, da damo vsi od sebe svoj maksimum. Na parketu je pet igralcev in prav vsak od njih mora v tistem trenutku biti popolnoma zbran. Smo res dobra ekipa, imamo vse možnosti, da posežemo po najvišjih mestih," je še zaključil.