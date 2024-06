'O tem kaj sledi ne želim govoriti. Odločitev bom sporočil pojutrišnjem'

"Nič. Žalosten sem, ker smo izgubili," je svoje občutke po četrtem porazu proti Bostonu v velikem finalu lige NBA kratko in jedrnato povzel Luka Dončić. Jasno je bilo, da se je Slovenec celotno končnico boril s številnimi poškodbami, kljub temu pa ni izpustil niti ene tekme v finalu, po zadnji tekmi sezone pa ni žele govoriti o težavah, ki so ga spremljale v zadnjih dveh mesecih. "Ni pomembno ali sem bil poškodovan. Vedno sem bil na voljo in vedno sem poskušal igrati, ampak nisem storil dovolj," je o svojih težavah dejal Ljubljančan.

Dončić je v finalni seriji proti izjemnemu obrambnemu moštvu v povprečju dosegel 29,2 točke, 8,8 skoka in 5,6 podaje, v povprečju pa je tudi 4,6-krat na tekmo izgubil posest žoge. "Igrali so zelo fizično in odlično igrajo v obrambi. So odlično moštvo, ki je skupaj že zelo dolgo. Šli so skozi vse in to moramo tudi mi videti. Naslednjo sezono se bomo morali boriti," je nasprotnike pohvalil Slovenec.