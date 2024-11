Odlični Luka Dončić z Dallasom zlahka do prepričljive domače zmage

Mavericksi so proti moštvu iz vzhodne konference zabeležili peto zmago sezone, že pred tekmo pa je bilo jasno, da bo ključna njihova igra v prvi četrtini. Vse tri dosedanje poraze so namreč doživeli po tem, ko so zaostajali po prvi četrtini, opozorila trenerja Jason Kidda o pomembnosti dobrega začetka pa so tokrat očitno obrodila sadove.

Jasno je, da je pri Mavsih največ odvisno od razpoloženosti Slovenca Luke Dončića, ki je tokrat prvi polčas zaključil s kar 17 točkami in 9 podajami na svojem računu. A Dončić ni blestel le v napadu, saj je tekmo zaključil tudi s štirimi ukradenimi žogami in odličnim razmerjem plus minus (+35). A Slovenec ni bil edini, ki je blestel proti bikom. Klay Thompson je zadel pet od desetih metov iz igre in tekmo zaključil s 13 točkami, v času, ki ga je preživel na parketu, pa so Mavsi ustvarili prednost 27 točk.