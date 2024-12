Trojni dvojček Dončića in odlična ekipna predstava za novo visoko zmago

Luka Dončić je zadel sedem od 17 metov iz igre (3/10 za tri točke) in tekmo zaključil z 21 točkami, 10 skoki, 10 asistencami, dvema ukradenima žogama in eno blokado. Slovenec ni bil najboljši strelec svojega moštva, saj je ta čast tokrat pripadla učinkovitemu Kyrieju Irvingu , ki je ob metu 10/16 iz igre tekmo zaključil s 25 točkami, štirimi skoki in tremi asistencami.

Dallas je novo zmago napovedal že v prvi četrtini, ki jo je dobil z izidom 31:22. Nasprotniki iz Washington pa kljub prednosti domačega terena nikoli niso imeli prave možnosti, saj so izgubili tudi preostale tri četrtine (37:28, 34:27, 35:29) za končni izid 137:101 in šesto zaporedno zmago Dallasa, ki je iz tekme v tekmo boljši.

Irving in Dončić nista bila edina razpoložena košarkarja v kadru Teksašanov, saj je kar osem igralcev vpisalo dvomestno število točk. Klay Thompson je zadel tri trojke za 11 točk, P.J. Washington je 10 točkam dodal sedem skokov, Quentin Grimes je s klopi dodal 14 točk, Spencer Dinwiddie je tekmo zaključil z 12 točkami, Daniel Gafford je 16 točkam dodal sedem skokov, Jaden Hardy pa je zadel šest od sedmih metov iz igre za 13 točk.

To je bil že 78 trojni dvojček Dončića v karieri, kar pomeni, da se je na večni lestvici na sedmem mestu izenačil z legendarnim Wiltom Chamberlainom in Jamesom Hardenom. Naslednji na seznamu je s 107 trojnimi dvojčki njegov trener Jason Kidd. Wizardsi na drugi strani tonejo vse globje. Z novim porazom so izenačili rekord franšize po številu zaporednih porazov. Po 16. zaporednem porazu imajo na svojem računu zgolj dve zmagi ob 18 porazih. Dallas se je s 15. zmago ob osmih porazih povzpel na tretje mesto v zahodni konferenci. Boljše razmerje zmag na zahodu imata le Oklahoma (17:5) in Houston (15:7). Dončića in družbo naslednja tekma čaka v noči na nedeljo po našem času v Torontu.