Luka Dončić kot del elitne peterke NBA: V zmago bomo verjeli vse do konca

Ob Luki Dončiću so v prvi peterki še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns) in Jayson Tatum (Boston Celtics). "To je blagoslov ... kot otrok sem vedno sanjal o tem, da bi bil v ligi NBA, zdaj pa je to že moja tretja uvrstitev v elitno peterko in to je res blagoslov. Zelo sem vesel in hvaležen vsem, ki so mi to omogočili," je dejal Dončić. V njegovi četrti sezoni ga je takšna čast doletela že tretjič, v njegovi prvi sezoni pa je bil najboljši novinec. Prvič po sezoni 1954/55 so v najboljši ekipi lige NBA pristali košarkarji, vsi mlajši od 27 let.

Slovenski zvezdnik se je pridružil igralcem, kot so Kevin Durant, Tim Duncan in Max Zaslofsky, ki so pred 24. rojstnim dnem trikrat postali člani elitne peterice. Poleg tega se je 23-letni Slovenec pridružil tudi trem legendam Larryju Birdu, Georgeu Gervinu in Timu Duncanu, ki so bili doslej edini s tremi ali štirimi uvrstitvami v začetno peterko v svojih prvih štirih sezonah v ligi vse od združitve lig ABA in NBA v sezoni 1976/77.

In čeprav se slovenski zvezdnik trenutno sooča z na videz nepremagljivimi možnostmi za vrnitev z 0-3 v seriji, še naprej verjame, da bi lahko njegovi Dallas Mavericks bili prvi, ki bi jim to uspelo. Nobena ekipa za zdaj takšnega preobrata še ni zrežirala, toda Dončić verjame, da lahko ravno oni spišejo zgodovino. Ostaja previden, toda pomembno je, da igrajo vsak tekmo posebej, poudarja. Še vedno verjamem, da lahko zmagamo ... gremo počasi, tekmo za tekmo, verjeli bomo do konca," je dejal po vnovič izjemni predstavi. "Verjamemo, da gre samo za eno igro naenkrat," pa je dejal Jason Kidd. Nocoj smo opravili svoj del." In tako so znižali izid na 1:3.