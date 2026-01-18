Naslovnica
Košarka

Celotna liga govori o tem: 'Schröder Dončića ni udaril le enkrat'

Los Angeles, 18. 01. 2026 09.08 pred 15 minutami 3 min branja 12

Avtor:
M.D.
Dennis Schröder in Luka Dončić

Luka Dončić in Dennis Schröder nista ravno prijatelja. To je jasno že nekaj časa, incident med igralcema po obračunu med Los Angeles Lakers in Sacramento Kings 28. decembra lani pa je Nemcu prislužil prepoved igranja na treh tekmah in denarno kazen. Zdaj, tedne po njunem soočenju v domači dvorani Lakersov, v javnost prihaja vse več podrobnosti, ki pričajo o veliko več kot zgolj grožnjah Schröderja.

Spomnimo, konflikt se je zgodil v domači dvorani Los Angeles Lakersov približno 40 minut po tem, ko so ob koncu decembra jezerniki premagali kralje s 125:101. Nemec je zvezdniku Los Angelesa med tekmo zagrozil, da ga bo pretepel. Med tekmo sta imela Dennis Schröder in Luka Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.

Luka Dončić in Dennis Schröder v reprezentančnih dresih
Luka Dončić in Dennis Schröder v reprezentančnih dresih
FOTO: AP

Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Center Lakersov Deandre Ayton je skušal Schröderja odvleči stran, ko je posredovala varnostna služba.

Preberi še 'Pretepel te bom': Schröder in Dončić znova v konfliktu

Zdaj so novinarji ameriške televizije ESPN v podkastu The Hoop Collective spregovorili o govoricah, ki krožijo po ligi, saj naj ne bi šlo zgolj za grožnje in poskus fizičnega obračunavanja. "Ne bom niti rekel, kaj vse kroži o tem, saj gre trenutno za igro telefončkov. Zgodba raste. Recimo le, da se na ekipnih pogovorih veliko govori o tem, kar se je zgodilo med Schröderjem in Luko Dončićem. Recimo le, da se je Schröderjev ugled izboljšal. Prepovedi igranja na treh tekmah si ni prislužil, ker je poskušal udariti Luko Dončića, in mislim, da ga ni udaril le enkrat," je debato na zadnjem podkastu začel novinar ESPN-a Brian Windhorst.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tovrstni obračuni za kamerami v športu niso vsakdanji, zagotovo pa se zgodijo pogosteje, kot za njih izve javnost. Še en novinar ESPN-a in gost podkasta Vince Goodwill je ponudil teorijo o točnem kraju dogodka. "Dennis Schröder je točno vedel, kje lahko napade Luko Dončića in se z njim sooči. Dennis Schröder se mi ne zdi tip človeka, ki bo tekel, ker želi, da ga vidiš, ko se ti približuje. Želi videti, če boš tekel, ali odšel. Rekel ti bo, da prihaja. Nekoč je bil član Lakersov. Zato pozna vse kotičke te dvorane. Čakal je gospoda Dončića. Glede na zgodbe lahko le domnevam, da je Dennis Schröder rekel, da bo nekaj naredil, in to tudi storil. Tako kot si rekel, se je njegov ugled izboljšal," je dejal Goodwill. "Torej bi se to lahko zgodilo v skritem hodniku?" ga je vprašal Windhorst. "Zagotovo," mu je odgovoril Goodwill in dodal: "Mene zanima, kdo ju je izdal. Moje mnenje je, da se ligi ni treba vpletati, če se dva moška stepeta na parkirišču. Poleg tega imajo te dvorane kamere v vsakem kotičku. Kdo ima te posnetke?" Za zdaj tega še ne vemo, prav mogoče pa je, da bomo tudi to sčasoma izvedeli.

luka dončić dennis schroder los angeles lakers sacramento kings

Lakersi so proti Portlandu doživeli peti poraz na zadnjih šestih tekmah

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
18. 01. 2026 11.07
🐒🍌
Odgovori
0 0
dadinho10
18. 01. 2026 11.04
Torej ce prav razumem, se je Luka usral... .Ali kak....
Odgovori
-1
0 1
royayers
18. 01. 2026 11.02
kakšne balalajke, Grimm bi si težko izmislil boljšo pravljico.
Odgovori
0 0
roberto1234
18. 01. 2026 10.43
mislim da te Črnuhd ne bi. smeli dalje pustiti kzmtbpa z njive
Odgovori
+4
7 3
MojsterSplinter
18. 01. 2026 10.43
Recimo, da imaš stroj, ki letno stane 100 milijonov in ti prinese 200 milijonov. In potem ti nekdo začne udarjati po tem stroju. No, to je to za lastnike franšize. Menda se bodo že potrudili, da ga zaščitijo.
Odgovori
+8
8 0
ptuj.si
18. 01. 2026 10.42
Nikogar ne zanima ta šroder .
Odgovori
+8
9 1
a res1
18. 01. 2026 10.40
Prevod tega: Dajte mu dudo...
Odgovori
+1
2 1
NeMeBasat
18. 01. 2026 10.39
Njegov “ugled” se je izboljsal? Na podlagi cesa?
Odgovori
+9
10 1
UzivatiJeTreba
18. 01. 2026 10.53
Na podlagi temnopoltih komentatorjev, ki odkrito sovražijo Luko, ker je izvenserijski. Isto sodniki. Če bi bilo obratno, bi pa zahtevali strogo kazen...Z nasiljem si očitno po novem povečaš ugled in ti ljudje so plačani za komentiranje na tv-ju...
Odgovori
+5
5 0
rudikarel
18. 01. 2026 10.36
Bohpomagaj kak prevod. Večina citatov je totalno nerazumljivih.
Odgovori
+12
13 1
dadinho10
18. 01. 2026 11.04
Ha ha, res je....Nimas pojma kaj se hoce reci.
Odgovori
0 0
Slash
18. 01. 2026 10.26
Jokica! Ga je pač un iz Črnomlja ene parx čez peso runku. Naj po moško prenese, pa je !
Odgovori
-8
2 10
