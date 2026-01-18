Celotna liga govori o tem: 'Schröder Dončića ni udaril le enkrat'

Zdaj so novinarji ameriške televizije ESPN v podkastu The Hoop Collective spregovorili o govoricah, ki krožijo po ligi, saj naj ne bi šlo zgolj za grožnje in poskus fizičnega obračunavanja. "Ne bom niti rekel, kaj vse kroži o tem, saj gre trenutno za igro telefončkov. Zgodba raste. Recimo le, da se na ekipnih pogovorih veliko govori o tem, kar se je zgodilo med Schröderjem in Luko Dončićem. Recimo le, da se je Schröderjev ugled izboljšal. Prepovedi igranja na treh tekmah si ni prislužil, ker je poskušal udariti Luko Dončića, in mislim, da ga ni udaril le enkrat," je debato na zadnjem podkastu začel novinar ESPN-a Brian Windhorst .

Tovrstni obračuni za kamerami v športu niso vsakdanji, zagotovo pa se zgodijo pogosteje, kot za njih izve javnost. Še en novinar ESPN-a in gost podkasta Vince Goodwill je ponudil teorijo o točnem kraju dogodka. "Dennis Schröder je točno vedel, kje lahko napade Luko Dončića in se z njim sooči. Dennis Schröder se mi ne zdi tip človeka, ki bo tekel, ker želi, da ga vidiš, ko se ti približuje. Želi videti, če boš tekel, ali odšel. Rekel ti bo, da prihaja. Nekoč je bil član Lakersov. Zato pozna vse kotičke te dvorane. Čakal je gospoda Dončića. Glede na zgodbe lahko le domnevam, da je Dennis Schröder rekel, da bo nekaj naredil, in to tudi storil. Tako kot si rekel, se je njegov ugled izboljšal," je dejal Goodwill. "Torej bi se to lahko zgodilo v skritem hodniku?" ga je vprašal Windhorst. "Zagotovo," mu je odgovoril Goodwill in dodal: "Mene zanima, kdo ju je izdal. Moje mnenje je, da se ligi ni treba vpletati, če se dva moška stepeta na parkirišču. Poleg tega imajo te dvorane kamere v vsakem kotičku. Kdo ima te posnetke?" Za zdaj tega še ne vemo, prav mogoče pa je, da bomo tudi to sčasoma izvedeli.