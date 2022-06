Luka Dončić dobil dovoljenje za tekmo proti Italiji

Kasnejši tekmi kvalifikacij bosta ključni za nadaljnji razplet kvalifikacij, saj si je Slovenija po uvodnih dveh zmagah novembra v Zagrebu in februarja proti Švedski privoščila dva poraza proti Finski. Slovenski reprezentanti so po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživeli dva poraza, po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij.

V drugem delu kvalifikacij, ki se bodo začele avgusta in v katerem bodo veljali vsi rezultati iz prvega dela, Slovenijo čaka še šest tekem proti najboljšim trem ekipam iz skupine D (Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska).

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).