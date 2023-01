Luka Dončić drugič zapored in devetič skupno igralec tedna

Luka Dončić je v tednu od 26. decembra do 1. januarja popeljal Dallas Mavericks do treh zmag, na tekmah proti New York Knicks, Houston Rockets in San Antonio Spurs pa je skupno dosegel 146 točk oz. povprečno 48,7 točke, 13 skokov, 10,7 podaje, 2,3 ukradene žoge in 1,3 blokade.

S tem je Dončić postal tudi prvi igralec v zgodovini lige NBA s +140 točk, +30 skokov in +30 podaj na treh zaporednih tekmah. Dallas je hkrati dobil zadnjih šest tekem.