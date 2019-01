Luka Dončić ekskluzivno za 24UR: Uživam v vsakem trenutku

Luka Dončić je nedvomno največkrat klikano športno ime v Sloveniji. Ne mine namreč dan, da (spletni) mediji ob že tako izjemnih predstavah 19-letnega košarkarja ne bi obogatili svoje vsebine s še kakšnim dodatnim zakulisnim dogajanjem, ki spremlja vsak dan tega izjemnega najstnika. Tudi naša televizijska ekipa z dopisnico iz Združenih držav Amerike Tadejo Lampret na čelu je obiskala nekdanjega člana madridskega Reala ob zadnjem gostovanju Dallasa v Philadelphii, kjer ji je zaupal marsikaj zanimivega. Tudi to, kako se spopada s pravcato 'Dončić-manijo' tako onkraj Atlantika kot tudi v rodni Sloveniji. "Lepo je videti in slišati, da ljudje redno spremljajo tvoje igre. To me ne obremenjuje, ampak še bolj motivira, da sem na vsaki naslednji tekmi boljši," je uvodoma v kamero POP TV-ja dejal Dončić, ki ne skriva navdušenja nad dejstvom, da ga njegov mentor Dirk Nowitzki hvali na vsakem koraku.

Ogromno prostora za napredek

"Njegove pohvale in tudi kritike mi pomenijo veliko, ogromno. Imam veliko srečo in obenem privilegij, da se lahko košarkarsko razvijam ob tako imenitnem igralcu, kot je Nowitzki. Napredujem korak za korakom, zavedam se, da imam še ogromno prostora za napredek ... Prave tekme šele prihajajo, takrat se bo pokazalo, kdo je iz pravega testa," pravi Luka, ki je izredno vesel velike podpore slovenskih navijačev pri glasovanju za morebiten nastop na tekmi vseh zvezd (All-star game).



"Vesel sem vsakega glasu in podpore, ki prihaja iz domovine. To mi veliko pomeni in hkrati obvezuje, da bom v nadaljevanju še boljši. Čeprav je na trenutke naporno s potovanji, uživam v vsakem trenutku," še pristavi Dončić.



