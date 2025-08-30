Svetli način
'Lahko bi ležali na plaži in uživali, borimo se, dajemo vse od sebe'

Katovice, 30. 08. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 3 minutami

Milan Doknić
48

Težko se je odločiti, kateri od prvih dveh porazov Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu je bil bolj boleč. Košarkarji Poljske so igrali pred fanatičnim domačim občinstvom, bili so izjemno razpoloženi, sodniški kriterij pa je bil, kakršen je bil. Proti Franciji je Slovenija igrala veliko bolje, vodila je večino tekme, obeti so bili zelo dobri, na koncu pa je nasprotnik znova imel večjo globino in slavil. Na obeh obračunih pa se je vse vrtelo okoli Luke Dončića, ki je v porazu proti Franciji zabeležil 39 točk, 8 skokov in 8 asistenc. Vidno izmučeni slovenski kapetan je po obračunu spregovoril z novinarji in zagotovil, da mu njegov osebni izkupiček ne pomeni nič, če na koncu Slovenija ne zmaga.

Ko smo vidno izmučenemu kapetanu slovenske reprezentance po tekmi izpostavili, da je znova presegel mejo 30 točk, kljub temu pa izgubil, je takoj odločno odgovoril: "Ni pomembno, nepomembno je, kako sem jaz igral, če na koncu ne zmagamo."

"Na koncu smo se res borili. Zadnji dve, tri minute smo popustili, ampak mislim, da smo vsi dali vse od sebe, borili smo se. Francija ni lahka ekipa, to sem povedal fantom. Na naslednjih treh tekmah moramo pokazati enake predstave, ker je cilj, da zmagamo," je o motivaciji pred naslednjo tekmo proti Belgiji, ki bo sledila manj kot 24 ur pozneje, dejal Dončić.

Luka Dončić je proti Franciji na parketu preživel 35 minut in vpisal 39 točk, 8 skokov in 8 asistenc
Luka Dončić je proti Franciji na parketu preživel 35 minut in vpisal 39 točk, 8 skokov in 8 asistenc FOTO: Fiba

"Opravili smo analizo nasprotnikov. Francisco je na pripravljalnih tekmah zadel le enega od 23 metov za tri točke, na koncu pa nam je dal 32 točk. Naši nasprotniki imajo v povprečju 105 točk. Borimo se, ampak na koncu nam nekaj zmanjka," je o poteku tekme dejal košarkar LA Lakersov.

"Mi smo jim segli v roke. Vem, da je pomembna razlika v točkah, ampak segli smo si v roke, nisem si mislil, da bo vrgel na koš," je o potezi nasprotnikov v zadnji sekundi obračuna, ko se je Sylvain Francisco rokoval z njim, nato pa prodrl pod koš, vpisal še 31. in 32. točko ter postavil končni izid 103:95.

Na drugi tekmi prvenstva sta prvo pravo priložnost za dokazovanje dobila Robert Jurković, ki je na igrišču preživel slabih pet minut, in Luka Ščuka, ki je v slabih treh minutah dvakrat blokiral meta nasprotnikov. 19-letni Mark Padjen je bil edini slovenski košarkar, ki proti Franciji ni stopil na parket. Predstave mlajših soigralcev je opazil tudi njihov kapetan, ki jih je pohvalil: "Vsi, ki so stopili na igrišče, so se borili in dali vse od sebe. Še enkrat bom rekel, da je Francija odlično moštvo, polno prvih, drugih ali tretjih izborov na naborih lige NBA. Znova smo izgubili in nekaj se bomo morali naučiti iz tega."

 Na tem prvenstvu spremljamo bolj animiranega in zgovornega Luko Dončića, ki izkoristi vsak prosti trenutek na tekmi za to, da spodbuja ali graja svoje soigralce. Očitno je, da kapetansko vlogo jemlje zelo resno. "Košarko igram že skoraj celo življenje. Veliko sem se naučil do zdaj. Res je, da včasih izgubim živce, ampak vedno poskušam pomagati. Vse počnem z dobrim namenom. Nihče noče igrati slabo, ampak vsak dan je boljše," je dodal o svoji vlogi v moštvu.

Eden od najbolj izkušenih igralcev reprezentance je Edo Murić, ki je na prvih dveh obračunih igral dobro, tokrat pa je tekmo zaključil s 16 točkami in osmimi skoki. "Zelo rad igram z vsakim igralcem. Malo smo ga pogrešali predlansko leto, predvsem v garderobi, kjer je pravi vodja. Brez njega bi bilo težko," je igro svojega dolgoletnega reprezentančnega soigralca pohvalil Dončić.

Znova je bil prejemnik številnih udarcev odločnih nasprotnikov, znova je bila vsa pozornost nasprotnikove obrambe na njemu, po 18 prostih metih na prvi tekmi pa je tokrat zadel 19 od kar 20 prostih metov. "Dobro sem. Sicer sem utrujen, moram se spočiti pred naslednjo tekmo, ki bo jutri že ob dveh. Vse žive stvari bomo morali dati name, da bom jutri pripravljen," je o svojem fizičnem stanju po dveh izjemno zahtevnih tekmah dejal Dončić.

Naslednji so Belgijci, ki so na prvi tekmi izgubili proti Franciji, na drugi pa so premagali Islandce. Po prvem porazu so bile kritike nekaterih ljubiteljev košarke v Sloveniji zelo glasne, Dončić pa se z njimi, vsaj po njegovih besedah, ne želi ukvarjati. "Borimo se. Lahko bi bili na plaži in uživali. Dajemo vse od sebe in rad bi se zahvalil vsem, ki nas podpirajo," je na koncu dejal Dončić.

2point honey
30. 08. 2025 21.47
+0
Bravo naši glavo gor. Za ta nabor igralcev igramo nad povprečno. Sploh pa Doke. Res izjemna igra! Pustite te kritike, mal je zmankal ni kej … 💪
ODGOVORI
1 1
dujedrag
30. 08. 2025 21.47
+1
ajmo konec jezanja....kakor da je kaj drugače u svetu sedaj, ko je bil poraz.....pač, metači na koš ne bodo tako slavni in bogati, prava stvar. zdaj pa nazaj in tapkanje žogice, gremo ....
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
30. 08. 2025 21.45
+0
Daleč najboljša tekma po dolgem času...pretekle je bilo mično gledat.
ODGOVORI
1 1
Kritikizstajerske
30. 08. 2025 21.44
+0
Je pa donke korektno povedal in tako se igra, ceprav smo zaradi nekaj zacetniskih napak izgubili tekmo.
ODGOVORI
1 1
Kritikizstajerske
30. 08. 2025 21.42
+3
Daj porocajte objektivno. Prepelic ke postavil koncni izzid tekme s trojko!!! A sploh preberete kaj napišete preden objavite članek?
ODGOVORI
3 0
jank
30. 08. 2025 21.33
+6
To so fantje, ki zastopajo našo državo na prvenstvu. Drugih nimamo, zato je prav, da jih podpiramo in jim želimo, da pokažejo vse kar zmorejo. V težkih trenutkih potrebujejo mnogo več podpore kot pa ko zmagujejo. Nehajmo samo z negativizmom! Pa ne samo v tem primeru, ampak na splošno. Zamislimo se nad besedami Dončića ob koncu prispevka.
ODGOVORI
8 2
dr21
30. 08. 2025 21.41
+3
Misliš sebe?
ODGOVORI
4 1
galeon
30. 08. 2025 21.45
Če rabiš dudo in flaško mlekca z medom samo povej.
ODGOVORI
0 0
suleol
30. 08. 2025 21.29
+5
bravo fantje
ODGOVORI
7 2
galeon
30. 08. 2025 21.34
-4
A zato, ker so izgubil? Ti pa imaš zbegane možgane.
ODGOVORI
2 6
sseebbaa
30. 08. 2025 21.27
+8
pravi navijači slovenije smo v dobrem in slabem...tisti ki kritizerate ekipo pa bi se ob uvrstitvi v finale teppli za vstopnice, samo da bi se slikali tam...primitivci
ODGOVORI
8 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 21.19
+4
Fantje se borijo, nedvomno. In ja Slovenec je že zmeden koga podpira, koga lahko, bi rekli mladi, disa in do koga je lahko sovražen in do koga mora biti sovražen po službeni dolžnosti
ODGOVORI
4 0
Mirko Igor
30. 08. 2025 21.24
Ogledalce TO SMO MI.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
30. 08. 2025 21.18
-1
Poraz je bil naravnost fantastičen oz. zelo dober !!! ...
ODGOVORI
5 6
royayers
30. 08. 2025 21.12
+5
ni boljšega za žleht slovenca, kot, da naši izgubljajo. veselje, odpiranje šampanjcev in žaljenje na tem portalu. kakšen žleht narod, uf.
ODGOVORI
10 5
masterpiece
30. 08. 2025 21.18
+1
Ne gre za žleht. Gre za realno slabo vodenje, ki traja že predolgo in za grozno pomanjanje samokritike. Če bi se začeli postavljati novi temelji, bi bilo od dobronamernih slišati tudi veliko pohval, sem prepričan.
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
30. 08. 2025 21.10
-3
"'Lahko bi ležali na plaži in uživali, borimo se, dajemo vse od sebe' " ... Jah, manjša sramota bi bila !!!
ODGOVORI
7 10
Amor Fati
30. 08. 2025 21.08
+14
Sej vam kr gre. Dons sploh niste bli slabi. Jutri je nov dan in upam, da tudi prva zmaga. Srečno.
ODGOVORI
16 2
masterpiece
30. 08. 2025 21.01
-4
Slovenija vedno igra najslabše, ko je to najbolj pomembno. Tako je bilo zadnjih 20 let, z izjemo leta 2017, ko je ekipo vodil samozavestni Srb Kokoškov. In tako bo tudi naprej, razen, če ne dobimo novega Kokoškova. Morda leta 2037?😆
ODGOVORI
2 6
borjac
30. 08. 2025 21.01
+13
Luka igra odlično , vendar smo zopet dobili stotko , ostala ekipa ne igra dobro obrambe , torej ekipa zmaga skupaj ali pa izgubi skupaj , trenerja pa ne bi niti omenjal , kar pa se tiče Francoskega zaključka , po pozdravu z Luko gre tale pamet..jakovič Francisko zabiti na nebranjen koš , mislim da je kriva koncentracija kisika v njegovi glavi , Francoska sramota , NIKDAR v življenju nisem še videl kaj takega.
ODGOVORI
14 1
iziizi
30. 08. 2025 21.00
-2
naši so najboljši
ODGOVORI
2 4
galeon
30. 08. 2025 21.03
-2
V zgubljanju so na 1 mestu. Bravo le tako naprej.
ODGOVORI
4 6
hopcefizelj
30. 08. 2025 20.56
+8
kavč selektorji, sram vas je lahko....namesto, da bi podpirali košarkarje tudi ob slabih rezultatih, samo kritizirate. ampak tako pač v SLO je, žal
ODGOVORI
15 7
galeon
30. 08. 2025 21.03
-4
Ti pa si pravi ovčjerejec. Še ovce in pašnik si najdi.
ODGOVORI
1 5
Mici973
30. 08. 2025 20.55
+2
Glede na to, da sodeluje Izrahell upam, da greste čimprej domov.
ODGOVORI
5 3
Mekenzi
30. 08. 2025 20.48
-12
Cim prej domov, ker delate sramoto, to je samo promocija ALA DONČIČ. 😭😭🇸🇮🏀🏀😜😜
ODGOVORI
6 18
galeon
30. 08. 2025 20.50
-9
Točno to. Samo ovce tega ne bodo nikol dojele in še naprej slavile zgubo.
ODGOVORI
5 14
Mambo
30. 08. 2025 20.59
+1
Drž se svojga pastirja!
ODGOVORI
3 2
galeon
30. 08. 2025 20.47
-19
Še nikol se nismo tok smejal. Kje ste zdaj vsi pametni? Poskril ste se kot miši. Pa še me boste dojel zakaj so se DM hotl rešit te zgube od Dončića. Poglejte kje na lestvici NBA je DM in kje LAL.
ODGOVORI
3 22
Teoretik zarot
30. 08. 2025 20.54
+8
Ne razumem kaj si želel povedati s tem komentarjem ampak Lakersi so 2. najuspešnejša ekipa v ligi in največja franšiza.
ODGOVORI
11 3
galeon
30. 08. 2025 20.57
-8
Poglej si lestvico potem pa blebetaj.
ODGOVORI
1 9
Teoretik zarot
30. 08. 2025 21.16
+5
Pa o kateri lestvici ti govoriš. če se je sezona zaključila že pred 2 mesecema...
ODGOVORI
6 1
