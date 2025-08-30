'Lahko bi ležali na plaži in uživali, borimo se, dajemo vse od sebe'

Težko se je odločiti, kateri od prvih dveh porazov Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu je bil bolj boleč. Košarkarji Poljske so igrali pred fanatičnim domačim občinstvom, bili so izjemno razpoloženi, sodniški kriterij pa je bil, kakršen je bil. Proti Franciji je Slovenija igrala veliko bolje, vodila je večino tekme, obeti so bili zelo dobri, na koncu pa je nasprotnik znova imel večjo globino in slavil. Na obeh obračunih pa se je vse vrtelo okoli Luke Dončića, ki je v porazu proti Franciji zabeležil 39 točk, 8 skokov in 8 asistenc. Vidno izmučeni slovenski kapetan je po obračunu spregovoril z novinarji in zagotovil, da mu njegov osebni izkupiček ne pomeni nič, če na koncu Slovenija ne zmaga.

Ko smo vidno izmučenemu kapetanu slovenske reprezentance po tekmi izpostavili, da je znova presegel mejo 30 točk, kljub temu pa izgubil, je takoj odločno odgovoril: "Ni pomembno, nepomembno je, kako sem jaz igral, če na koncu ne zmagamo." "Na koncu smo se res borili. Zadnji dve, tri minute smo popustili, ampak mislim, da smo vsi dali vse od sebe, borili smo se. Francija ni lahka ekipa, to sem povedal fantom. Na naslednjih treh tekmah moramo pokazati enake predstave, ker je cilj, da zmagamo," je o motivaciji pred naslednjo tekmo proti Belgiji, ki bo sledila manj kot 24 ur pozneje, dejal Dončić.

"Opravili smo analizo nasprotnikov. Francisco je na pripravljalnih tekmah zadel le enega od 23 metov za tri točke, na koncu pa nam je dal 32 točk. Naši nasprotniki imajo v povprečju 105 točk. Borimo se, ampak na koncu nam nekaj zmanjka," je o poteku tekme dejal košarkar LA Lakersov. "Mi smo jim segli v roke. Vem, da je pomembna razlika v točkah, ampak segli smo si v roke, nisem si mislil, da bo vrgel na koš," je o potezi nasprotnikov v zadnji sekundi obračuna, ko se je Sylvain Francisco rokoval z njim, nato pa prodrl pod koš, vpisal še 31. in 32. točko ter postavil končni izid 103:95. Na drugi tekmi prvenstva sta prvo pravo priložnost za dokazovanje dobila Robert Jurković, ki je na igrišču preživel slabih pet minut, in Luka Ščuka, ki je v slabih treh minutah dvakrat blokiral meta nasprotnikov. 19-letni Mark Padjen je bil edini slovenski košarkar, ki proti Franciji ni stopil na parket. Predstave mlajših soigralcev je opazil tudi njihov kapetan, ki jih je pohvalil: "Vsi, ki so stopili na igrišče, so se borili in dali vse od sebe. Še enkrat bom rekel, da je Francija odlično moštvo, polno prvih, drugih ali tretjih izborov na naborih lige NBA. Znova smo izgubili in nekaj se bomo morali naučiti iz tega."

Na tem prvenstvu spremljamo bolj animiranega in zgovornega Luko Dončića, ki izkoristi vsak prosti trenutek na tekmi za to, da spodbuja ali graja svoje soigralce. Očitno je, da kapetansko vlogo jemlje zelo resno. "Košarko igram že skoraj celo življenje. Veliko sem se naučil do zdaj. Res je, da včasih izgubim živce, ampak vedno poskušam pomagati. Vse počnem z dobrim namenom. Nihče noče igrati slabo, ampak vsak dan je boljše," je dodal o svoji vlogi v moštvu. Eden od najbolj izkušenih igralcev reprezentance je Edo Murić, ki je na prvih dveh obračunih igral dobro, tokrat pa je tekmo zaključil s 16 točkami in osmimi skoki. "Zelo rad igram z vsakim igralcem. Malo smo ga pogrešali predlansko leto, predvsem v garderobi, kjer je pravi vodja. Brez njega bi bilo težko," je igro svojega dolgoletnega reprezentančnega soigralca pohvalil Dončić.

