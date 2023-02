'Giannisovi' na tekmi All-Star boljši od 'LeBronovih', Tatum MVP

Luka Dončić je četrtič zapovrstjo nastopil na tekmi zvezd All-Star košarkarske lige NBA. Slovenski košarkarski zvezdnik je v Salt Lake Cityju še tretjič nastopil v prvi peterki. Glavni del dogodka je bil dvoboj med ekipama LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa. Dobili so ga slednji s 184:175. Dončić je za poražence v devetnajstih minutah igre dosegel štiri točke in dodal še pet asistenc in dva skoka. MVP ekshibicijske tekme je postal Jayson Tatum. Košarkar Bostona je dosegel 55 točk, kar je rekord na All-Star tekmah.

Ekipa Giannisa Antetokounmpa, za katero je Jayson Tatum s 55 točkami dosegel rekord po številu točk na tekmi zvezd All-Star, je v Salt Lake Cityju premagala ekipo LeBrona Jamesa s 184:175. Za slednjo je zaigral tudi Luka Dončić, ki je bil še četrtič zaporedoma del spektakla zvezd. Slovenec je za ekipo LeBron v 19 minutah prispeval štiri točke. Brez presenečenja je nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) tekme prejel Tatum, ki je poleg absolutnega rekorda na tekmi All-Star, kjer obrambe sploh ni, podrl tudi rekord po številu točk v četrtini. Kar 27 jih je zvezdnik Boston Celtics dosegel v tretjem delu igre. Blestel je tudi Damian Lillard, dan prej zmagovalec tekmovanja v metu za tri točke, ki je skupno zbral 26 točk.

Za ekipo Giannis je Donovan Mitchell dodal 40 točk in skupaj so ekipi LeBron prizadejali sploh prvi poraz, odkar so leta 2018 uvedli nov format tekmovanja zvezd, ko kapetani izbirajo svoje igralce s seznama All-Stars. LeBron James, ki je zbral rekordnih 19 nastopov na tekmi zvezd, je dosegel 13 točk. V njegovi ekipi je bil najboljši strelec Jaylen Brown s 35 točkami, Joel Embiid in Kyrie Irving sta jih vsak zbrala po 32. Srbski zvezdnik, dvakratni MVP lige NBA Nikola Jokić, ki je postal prvi igralec s tekmo zvezd na svoj rojstni dan, je na tekmi pokazal podobno vnemo kot Dončić in prav tako zbral štiri točke. Giannis Antetokounmpo je dosegel prvi koš na tekmi, nato pa takoj zapustil parket, da ne bi poslabšal poškodbe desnega zapestja, ki jo je utrpel v četrtek.

Luka Dončić je v glasovanju prejel 5.566.875 glasov, kar je med branilci na zahodu pomenilo drugo mesto za Stephenom Curryjem. Košarkarji lige NBA so ga izbrali na prvo mesto med branilci, prav tako je bil prvi po glasovih predstavnikov medijev. Število glasov navijačev je prispevalo 50 odstotkov končnega izkupička točk, medtem ko so glasovi igralcev in medijev predstavljali drugo polovico točk za nastop v prvih peterkah. Dončić je že pred dnevi odkrito napovedal, da se bolj kot tekme zvezd veseli nekajdnevnega oddiha v Mehiki, kamor bo odletel takoj po tekmi. "To je resnica," je na novinarski konferenci dejal Slovenec.

icon-expand Luka Dončić in Nikola Jokić FOTO: AP

Dončićeva statistika na dosedanjih štirih tekmah je bila vselej podobna. Lani je kot rezervist dosegel osem točk, podelil tri podaje in igral 24:40 minute, leto prej je v prvi peterki na igrišču prebil 32 minut in prav tako dosegel osem točk, ob tem je podelil še osem podaj. Leta 2020 je v koronski sezoni prav tako dosegel osem točk in podelil še štiri podaje v 17:31 minute kot član prve peterke. V vseh treh nastopih ga je v ekipo izbral Lebron James, vselej je na koncu tudi slavil.

