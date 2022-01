Luka Dončić in njegovi Mavsi delajo ligo zanimivejšo

Chicago Bulls, vodilno moštvo vzhodne konference, je doživelo hladen tuš proti vroči klopi Dallas Mavericksov, ki so Bike z razpoloženimi igralci premagali z rezultatom 113:99. Še posebej vroč pa je bil slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je dosegel že tretji trojni dvojček v sezoni. Zmago je kronal z 22 točkami, ki jim je dodal še 14 skokov in ravno toliko podaj. Izjemna Dončićeva igra je prekinila niz devetih zaporednih zmag Chicaga, bila pa je šesta v nizu razpoloženega Dallasa. Trenutno jim gre vse kot po maslu, privrženci pa si želijo, da bi jim takšno visoko raven igre uspelo obdržati tudi v nadaljevanju sezone. Tukaj velja omeniti, da na parketu nismo videli Kristapsa Porzingisa, odsoten pa je bil tudi trener Jason Kidd – oba zaradi zdravstvenih protokolov zoper covid-19. Kljub temu se je Dallasova igra povsem razcvetela, k temu pa je seveda pripomogla tudi vrnitev njegovega prvega zvezdnika Dončića, potem ko je imel nekaj težav z zvinom desnega gležnja – eno tekmo je bil primoran izpustiti. Že pred tem so ga pestile težave s poškodbami, prebolel pa je tudi covid-19. Zaradi omenjenih težav je izpustil kar deset tekem zapovrstjo, na zadnjih 15 tekmah je tako ekipi pomagal le štirikrat.

Njegova igra proti vodilnemu moštvu vsekakor ni nakazovala na kakšne težave zaradi poškodbe. To je bil mojstrski nastop, ki je pripeljal do zmage in 39. trojnega dvojčka v karieri slovenskega zvezdnika. Poleg tega je svojo ekipo pripeljal do najboljšega niza v sezoni in pomembne zmage nad favorizirano ekipo. Dallas je izenačil svoj najboljši pozitiven niz, ki ga je imel aprila 2016, Luka pa je vpisal svojega najdaljšega v ligi NBA. Pred omenjeno tekmo je bil Luka na lestvici trojnih dvojčkov izenačen z legendo Oscarjem Robertsonom. Sedaj ga je na lestvici košarkarjev do 23 let prehitel, nedvomno pa bo do svojega rojstnega dne mejnik postavil še višje.

Luka piše zgodovino

Luka je 7. maja lani dosegel 5.000. točko v ligi NBA, kar mu je uspelo kot četrtemu najmlajšemu v zgodovini. V svoji komaj četrti sezoni čez lužo se Luka bori tudi za vzpon po večni lestvici Dallasa, na vrhu katere kraljuje legenda kluba Dirk Nowitzki. Poleg tega je dosegel že številne mejnike, ki se kar ne končajo. Je najmlajši v zgodovini lige NBA, ki je dosegel trojni dvojček z vsaj 30 točkami, najmlajši, ki je bil prvič izbran v začetno peterko tekme vseh zvezd. Poleg tega se ga drži tudi sloves najmlajšega igralca, ki je v končnici zadel koš za zmago ob zvoku sirene. Lahko si pogledamo še nekatere ostale dosežke, na primer to, da je postal prvi v zgodovini, ki je pred 22. rojstnim dnem zbral deset trojnih dvojčkov z vsaj 35 točkami, ima pa tudi največje število trojnih dvojčkov v eni sezoni pri tej starosti, v lanski končnici je imel na vseh sedmih tekmah največ točk in asistenc v svoji ekipi in še bi lahko naštevali.