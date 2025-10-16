'Spoštujemo, kar je Luka naredil to poletje, vsakič nas bo poskušal razbiti'

Lakersi na pripravljalnem obračunu z Mavericksi niso imeli možnosti za zmago, saj poleg Luke Dončića niso igrali tudi LeBron James, Austin Reaves, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia in drugi. Na drugi strani je Jason Kidd imel na voljo vse košarkarje, ki niso poškodovani.
Kidd se zaveda, da bo razmerje moči med sezono popolnoma drugačno. Luka Dončić bo sezono začel v odličnem fizičnem stanju, Lakersi pa so pred sezono – vsaj na papirju – okrepili svoje moštvo.
Kidda so ameriški novinarji po tekmi vprašali o Dončićevi poletni fizični preobrazbi in Slovenčev nekdanji trener ni skoparil s pohvalami na njegov račun. "Mislim, da je odlično, kar je Luka to poletje storil s svojim telesom. Tudi njegova igra je boljša. Spoštujemo, kar je Luka naredil to poletje, tudi za njegovo državo. Želimo mu srečo. Zdaj je na drugi strani in nas bo poskušal razbiti, mi pa bomo poskušali njega, ker smo tekmovalni. Moramo ga pohvaliti, trdo dela, želi biti najboljši. Mi pa ga bomo poskušali čim bolj upočasniti štirikrat, ko se srečamo (to sezono)," je svojega nekdanjega varovanca pohvalil Kidd.
Spomnimo, da je po nepričakovanem odhodu Dončića k Lakersom športni direktor Dallasa Nico Harrison večkrat poudaril, da v moštvu želi košarkarje s šampionsko miselnostjo. Ameriški novinarji so po nenadejani zamenjavi tudi poročali, da Kidd pred njegovim odhodom ni bil zadovoljen z odnosom Dončića do fizične pripravljenosti, čeprav Slovenca javno ni kritiziral.
