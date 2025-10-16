'Spoštujemo, kar je Luka naredil to poletje, vsakič nas bo poskušal razbiti'

Lakersi na pripravljalnem obračunu z Mavericksi niso imeli možnosti za zmago, saj poleg Luke Dončića niso igrali tudi LeBron James, Austin Reaves, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia in drugi. Na drugi strani je Jason Kidd imel na voljo vse košarkarje, ki niso poškodovani.

Kidd se zaveda, da bo razmerje moči med sezono popolnoma drugačno. Luka Dončić bo sezono začel v odličnem fizičnem stanju, Lakersi pa so pred sezono – vsaj na papirju – okrepili svoje moštvo.