Košarka

'Spoštujemo, kar je Luka naredil to poletje, vsakič nas bo poskušal razbiti'

Los Vegas, 16. 10. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA
Luka Dončić na četrtkovi pripravljalni tekmi njegovih Los Angeles Lakers ni igral proti svojemu nekdanjemu moštvu Dallas Mavericks. Rezervna postava Lakersov je brez zvezdnikov klonila z izidom 121:94, čeprav Slovenec ni igral, pa je o njem po tekmi spregovoril njegov nekdanji trener Jason Kidd.

Lakersi na pripravljalnem obračunu z Mavericksi niso imeli možnosti za zmago, saj poleg Luke Dončića niso igrali tudi LeBron James, Austin Reaves, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia in drugi. Na drugi strani je Jason Kidd imel na voljo vse košarkarje, ki niso poškodovani.

Kidd se zaveda, da bo razmerje moči med sezono popolnoma drugačno. Luka Dončić bo sezono začel v odličnem fizičnem stanju, Lakersi pa so pred sezono – vsaj na papirju – okrepili svoje moštvo. 

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Kidda so ameriški novinarji po tekmi vprašali o Dončićevi poletni fizični preobrazbi in Slovenčev nekdanji trener ni skoparil s pohvalami na njegov račun. "Mislim, da je odlično, kar je Luka to poletje storil s svojim telesom. Tudi njegova igra je boljša. Spoštujemo, kar je Luka naredil to poletje, tudi za njegovo državo. Želimo mu srečo. Zdaj je na drugi strani in nas bo poskušal razbiti, mi pa bomo poskušali njega, ker smo tekmovalni. Moramo ga pohvaliti, trdo dela, želi biti najboljši. Mi pa ga bomo poskušali čim bolj upočasniti štirikrat, ko se srečamo (to sezono)," je svojega nekdanjega varovanca pohvalil Kidd. 

Spomnimo, da je po nepričakovanem odhodu Dončića k Lakersom športni direktor Dallasa Nico Harrison večkrat poudaril, da v moštvu želi košarkarje s šampionsko miselnostjo. Ameriški novinarji so po nenadejani zamenjavi tudi poročali, da Kidd pred njegovim odhodom ni bil zadovoljen z odnosom Dončića do fizične pripravljenosti, čeprav Slovenca javno ni kritiziral. 

ŠeVednoPlešem
16. 10. 2025 10.18
NBA postaja (ne vem mogoče je pa ves čas tudi bil) podoben "profesionalnemu vrestlingu", pač zabava namenjena množicam. Ta sistem zaprtih lig nima smisla, karkoli narediš, ali imaš samo poraze, vedno ostaneš v ligi, pač če se lastniku to splača in če se mu njegova naložba plemeniti. Gre za nekakšen socialistični sistem v kapitalističnem svetu, kar je zanimivo. Ne glede na to, kako slab, boš sodeloval, ne boš izpadel. Vsi enaki, vsi enakopravni. Dejansko kot da bi šlo za nekakšen kolhoz. S
myke
16. 10. 2025 09.59
+2
Upam, da po božiču ne bo nazaj tisti široki Dončič.
Puško v koruzo
16. 10. 2025 09.54
+1
Zanimivo mi je da se nič ne piše o Keku in Slovenski nogometni reprezentanci. Novinarji Keka pustijo kar na miru. Pa si zasluži veliko graje. Niso krivi nogometaši on je kriv s svojim neznanjem in zastarelim dojemanjem nogometa. že 7 tekem nismo dali gola. Ne mi govorit, da nimamo dobrih nogometašev. Poglejte si Celje kaj dela s povprečnimi nogometaši. Kakšno razmišljanje o igri ima Riera. Kek pa samo o tem da nam je domet tu kjer smo. Ni res pojma nimaš Kek, znaš pa dobro filozofirati. V karieri ni bil nikoli v večjem klubu kot je Maribor in Rijeka. Seveda je njegov domet potem jasen. V reprezentranci pa imamo igralce ki igrajo v vidnih klubih. Treba je tega filozofa malo strest ne pa da se mu pusti, da nas farba in vleče plačo.
mojito88521
16. 10. 2025 10.02
-1
Koga sploh zanima slovenski nogomet?
Gaargamel
16. 10. 2025 10.05
+0
Daj, ne pametuj.... Ni Kek kriv, če šalabajzerji ne znajo dat gola. Pač, naši nogometaši so zanič. Celje lahko daje gole raznim aberveznikom. Če pa nasproti stoji dober team pa ne bodo dajali golov...
sapphireitaly
16. 10. 2025 10.11
+1
Dej dej. Enkrat smo ga za brezveze odslovili pa smo padli se 5 nivojev nizje.
