Po napadu nasprotnika je Dončiću v bran stopil soigralec: 'Živim za to in to imam rad'

V zadnji četrtini je košarkar Clippersov Ivica Zubac zadel koš za izid 123:113 v prid Lakersom. Luka Dončić se je pod košem za odbito žogo po potencialnem zgrešenem metu boril s Krisom Dunnom . Američan pa se je nato odločil, da bo Slovenca odrinil v hrbet. Slovenski zvezdnik je padel na tla, nato pa se je hitro pobral in približal Dunnu. Američan ga je odrinil z žogo, Dončić pa mu je odgovoril s sarkastičnim nasmehom.

Nato je na sceno stopil center Lakersov, ki naj bi se s Slovensko košarkarsko zvezo pogajal o zastopanju slovenske reprezentance. Jaxson Hayes je sedanjemu klubskemu in potencialno bodočemu reprezentančnemu soigralcu stopil v bran in odrinil Dunna. Dunn se je zapodil za Hayesom in sledili so klasični prizori košarkarjev, ki poskušajo situacijo pomiriti, in tistih, ki se ne želijo ali ne morejo umiriti. "Skočil sem po žogo, zahrbtno me je odrinil. Nikogar se ne bojim in tega ne bom kar pozabil. Sodnik je bil zraven, ne razumem, zakaj ni dosodil prekrška. Taka je ta igra. Včasih so stvari bolj fizične, veliko je zbadanja, jaz pa živim za to in to imam rad," je o incidentu po tekmi dejal Dončić.

Ko se je vse skupaj umirilo, so sodniki Dunna poslali v slačilnico. Hayes je prejel tehnično napako, predvsem pa spoštovanje hvaležnega Dončića. "Vsi v tem moštvu podpiramo soigralce. Cenim ga, zagotovo bom plačal njegovo kazen. To je pokazalo, kakšna ekipa smo. Takoj sem se mu zahvalil, ker je čuval moj hrbet. To vam pove veliko o njem in tem moštvu," je dodal Slovenec.