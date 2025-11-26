Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Po napadu nasprotnika je Dončiću v bran stopil soigralec: 'Živim za to in to imam rad'

Los Angeles, 26. 11. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
4

Luka Dončić je v zmagi Los Angeles Lakers nad LA Clippers (135:118) vpisal 43 točk, 9 skokov in 13 asistenc. Poleg njega sta blestela tudi Austin Reaves (31 točk) in LeBron James (25 točk). A za vsako zmago v najmočnejši ligi na svetu vsaka ekipa nujno potrebuje tudi igralce, ki se zavedajo svoje vloge in v njej blestijo na svoj način. Na tem obračunu smo bili priča dogodku, ki potrjuje vse bolj očitno povezanost v moštvu Jezernikov, v središču dogajanja pa sta bila Luka Dončić in njegov soigralec Jaxson Hayes.

V zadnji četrtini je košarkar Clippersov Ivica Zubac zadel koš za izid 123:113 v prid Lakersom. Luka Dončić se je pod košem za odbito žogo po potencialnem zgrešenem metu boril s Krisom Dunnom. Američan pa se je nato odločil, da bo Slovenca odrinil v hrbet. Slovenski zvezdnik je padel na tla, nato pa se je hitro pobral in približal Dunnu. Američan ga je odrinil z žogo, Dončić pa mu je odgovoril s sarkastičnim nasmehom.

Statističen učinek Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa na obračunu s Clippersi
Statističen učinek Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa na obračunu s Clippersi FOTO: Sofascore.com

Nato je na sceno stopil center Lakersov, ki naj bi se s Slovensko košarkarsko zvezo pogajal o zastopanju slovenske reprezentance. Jaxson Hayes je sedanjemu klubskemu in potencialno bodočemu reprezentančnemu soigralcu stopil v bran in odrinil Dunna. Dunn se je zapodil za Hayesom in sledili so klasični prizori košarkarjev, ki poskušajo situacijo pomiriti, in tistih, ki se ne želijo ali ne morejo umiriti. "Skočil sem po žogo, zahrbtno me je odrinil. Nikogar se ne bojim in tega ne bom kar pozabil. Sodnik je bil zraven, ne razumem, zakaj ni dosodil prekrška. Taka je ta igra. Včasih so stvari bolj fizične, veliko je zbadanja, jaz pa živim za to in to imam rad," je o incidentu po tekmi dejal Dončić.

Ko se je vse skupaj umirilo, so sodniki Dunna poslali v slačilnico. Hayes je prejel tehnično napako, predvsem pa spoštovanje hvaležnega Dončića. "Vsi v tem moštvu podpiramo soigralce. Cenim ga, zagotovo bom plačal njegovo kazen. To je pokazalo, kakšna ekipa smo. Takoj sem se mu zahvalil, ker je čuval moj hrbet. To vam pove veliko o njem in tem moštvu," je dodal Slovenec.

Preberi še Luka Dončić Clippersom nasul 43 točk in Lakerse popeljal do zmage

Trener Lakersov JJ Redick je v potezi Hayesa videl primer pozitivnega vzdušja v moštvu, ki iz tekme v tekmo deluje vse bolj povezano. "Take stvari redno izpostavljamo svojim fantom. Pomembno je, da na klopi proslavljajo uspešne mete soigralcev, ko nekdo pade, mu več soigralcev pomaga vstati. Tega ne zahtevamo, ampak v takih primerih ljudje pokažejo, če jim je nekdo drug všeč ali ne. Nocoj smo videli še en primer tega," je potezo Hayesa ocenil Redick.

luka dončić los angeles lakers los angeles clippers nba jaxson hayes
Naslednji članek

McCollum z osebnim rekordom prekinil katastrofalen niz

Naslednji članek

Luka Dončić Clippersom nasul 43 točk in Lakerse popeljal do zmage

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
26. 11. 2025 09.57
pol k mam doncica
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
26. 11. 2025 09.55
Milo se mi je st`rilo...!
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
26. 11. 2025 09.56
P.s.: Pri srcu mi je toplo... v podplate pa me še zebe!
ODGOVORI
0 0
Plešemo
26. 11. 2025 09.54
Kdo je to
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363