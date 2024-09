Luka Dončić je drugi alfa samec lige NBA, pred njim je le trikratni MVP

Avtor na omenjenem portalu je tokrat košarkarje poskušal razvrstiti glede na njihovo pomembnost in vpliv v njihovih ekipah. Po njegovi teoriji naj bi vsako uspešno moštvo moralo imeti jasno določenega vodjo ali alfa samca, ki mu ostali v ekipi sledijo. Nato so na vrsti druga, tretja in četrta možnost ter peti član začetne peterke.

"On je alfa samec v ekipi, pogosto zaradi svoje osebnosti, vedno pa zaradi svojih sposobnosti. Idealno je, če se vsi v ekipi zavedajo, da je on vodja ekipe. Njegovi soigralci mu sledijo, nasprotniki pa se najbolj osredotočajo nanj. Odločilne akcije gredo najpogosteje skozi roke tvoje prve opcije. Pomiri te, ko se moštvo znajde v negativni serji in te reši, ko akcije propadejo. Zaveda se, kdo je in kaj je," vodjo moštva opisuje avtor članka na Yahoo sports.

Najprej se je lotil seznama alfa samcev in določil pet najbolj vplivnih vodij ekip. Z izborom prvega ni presenetil in na prestol posadil Nikolo Jokića, ki je po koncu minule sezone osvojil že svoj tretji naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone (MVP), v predlanski sezoni pa je svoj Denver popeljal do naslova prvaka lige NBA.