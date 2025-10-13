Svetli način
Košarka

Luka Dončić je počival, Lakersi so prišli do prve zmage

Los Angeles, 13. 10. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA
STA
Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do prve zmage na pripravljalnih tekmah za novo sezono lige NBA, na nobeni od njih še nista zaigrala zvezdnika LeBron James in Luka Dončić. Jezerniki so v domači dvorani s 126:116 premagali Golden State Warriors.

Prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James je že napovedal, da bo zaradi išiasa izpustil vse pripravljalne tekme, pa tudi začetek svoje 23. sezone v severnoameriški ligi NBA.

Spet je manjkal tudi Luka Dončić, ki mu je trener JJ Redick namenil daljši tekmovalni počitek po dolgi evropski sezoni, počival je tudi Marcus Smart. Redick je že pred časom dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone.

Luka Dončić si je obračun LA Lakers - Golden State Warriors ogledal s klopi.
Luka Dončić si je obračun LA Lakers - Golden State Warriors ogledal s klopi. FOTO: AP

Prvi strelec jezernikov je bil Austin Reaves z 21 točkami, 16 točk je k zmagi dodal Rui Hačimura, 14 pa Deandre Ayton.

Tudi pri bojevnikih v ekipi ni bilo glavnih igralcev, med njimi sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.

Lakers se bodo v pripravah na novo sezono v sredo pomerili še s Phoenixom, dan pozneje z Dallasom in v soboto s Sacramentom.

Nova sezona lige NBA se bo začela 21. oktobra.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
13. 10. 2025 09.49
So že ocenili, da je bolje, da ne igra na predsezonskih tekmah. Verjetno mora pred sezono zgubit vse kilograme, ki jih je nedavno pridobil. Težko se je odreči čevapom. Zelo težko.
ODGOVORI
0 0
wsharky
13. 10. 2025 09.44
naj kar počiva, bodo še kakšno tekmo zmagali
ODGOVORI
0 0
Oliguma
13. 10. 2025 09.40
+3
Sem mislil, da je Prednik samo gornik pa vidim, da je tudi boksar..take poslance rabimo..ko jim je šport na prvem mestu poleg službe.
ODGOVORI
3 0
a res1
13. 10. 2025 09.35
Včeraj ste pa pisali da bo igral. Zavaja vas
ODGOVORI
0 0
Japa Jade
13. 10. 2025 09.34
+1
Ponedeljek, sami trač članki, druga dva pa blokirana, res ste carji
ODGOVORI
1 0
Sil Ka 1
13. 10. 2025 09.30
+2
O Predniku pa ne smemo komentirati, ker kritika samoimenovane avantgarde ni zaželena.
ODGOVORI
2 0
Boštjan99
13. 10. 2025 09.29
-1
Kolko sem videl, Donke nima trebuščka. Torej je dobro pripravljen...hehehhe
ODGOVORI
0 1
devlon
13. 10. 2025 09.25
+1
potrebujemo politike z močno roko
ODGOVORI
1 0
Pedro Lopez
13. 10. 2025 09.28
Torej enega bodybuilderja.
ODGOVORI
0 0
Plešemo
13. 10. 2025 09.17
+0
Vučič vujačic a kva je gun dončiču neseže do kolen
ODGOVORI
1 1
