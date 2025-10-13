Luka Dončić je počival, Lakersi so prišli do prve zmage

Prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James je že napovedal, da bo zaradi išiasa izpustil vse pripravljalne tekme, pa tudi začetek svoje 23. sezone v severnoameriški ligi NBA.

Spet je manjkal tudi Luka Dončić, ki mu je trener JJ Redick namenil daljši tekmovalni počitek po dolgi evropski sezoni, počival je tudi Marcus Smart. Redick je že pred časom dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone.