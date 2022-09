Luka Dončić je postal še MetaHuman

MetaHuman je način še boljše interakcije Luka Dončića z armado zvestih navijačev, ki jih ima širom po svetu. "Z napredkom tehnologije je možno tudi to. A zaenkrat klonirati tega 202 cm visokega fanta še ni moč. Zdi pa se, da je Luk.AI še najboljši približek temu," je prepričan ameriški ESPN, ki ponuja še nekaj slik, ki pritrjujejo, da je MetaHuman na moč podoben Dončiću. "Gre za umetno inteligenco sposobno čustvenega, fizičnega in tehnološkega razvoja in napredka," nadaljuje ESPN. "Virtualna različica Luke Dončića, ustvarjena s posebno tehnologijo, bo sposobna interakcije, vadbe, igranja in pogovarjanja z navijači prek TikToka, ki bo tudi njegov dom. Luk.AI bo postal boljši in se bo lahko še razvijal prek interakcije z druščino na TikToku," še pišejo ameriški mediji. Vzhičen in nestrpen je tudi 23-letni Ljubljančan.