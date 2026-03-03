Luka Dončić je rojstni dan praznoval z Novakom Đokovićem

Teniški as in košarkarski čarovnik sta se očitno družila tudi po tekmi. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil videoposnetek, na katerem je Luka Dončić na praznovanju svojega 27. rojstnega dne ugasnil svečke na torti ob Novaku Đokoviću .

"Zame je on največji vseh časov. To, da je bil tukaj in me gledal, je zame neverjetno. Navdušen sem, da je tukaj," je po tekmi s Kingsi dejal Slovenec, ki je k prepričljivi zmagi Lakersov prispeval 28 točk, devet podaj in pet skokov.