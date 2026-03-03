Naslovnica
Košarka

Luka Dončić je rojstni dan praznoval z Novakom Đokovićem

Los Angeles, 03. 03. 2026 08.05 pred 2 urama 1 min branja 12

Avtor:
M.D.
Luka Dončić in Novak Đoković

Luka Dončić je 28. februarja praznoval 27. rojstni dan. Dva dneva pozneje mu je zmagovalec 24 turnirjev za grand slam Novak Đoković osebno čestital na obračunu med Dončićevimi Los Angeles Lakers in Sacramento Kings. Očitno pa se Slovenec in Srb nista družila zgolj v dvorani Crypto.com.

Teniški as in košarkarski čarovnik sta se očitno družila tudi po tekmi. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil videoposnetek, na katerem je Luka Dončić na praznovanju svojega 27. rojstnega dne ugasnil svečke na torti ob Novaku Đokoviću.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zame je on največji vseh časov. To, da je bil tukaj in me gledal, je zame neverjetno. Navdušen sem, da je tukaj," je po tekmi s Kingsi dejal Slovenec, ki je k prepričljivi zmagi Lakersov prispeval 28 točk, devet podaj in pet skokov.

Preberi še Dončić z nemogočim metom za tri očaral Đokovića

Dončića naslednji obračun čaka v noči na sredo, ko v Los Angeles prihajajo New Orleans Pelicans.

nba los anegeles lakers luka dončić novak Đoković

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lcePower
03. 03. 2026 10.32
Anamari je ze pol leta bivsa
Odgovori
-3
1 4
Slash
03. 03. 2026 10.28
Z uno bunko že nekaj časa nista več skupaj. Samo ni še uradno.
Odgovori
-2
3 5
Prelepa Soča
03. 03. 2026 10.33
Slash... in tebe to briga..... ZAKAJ? Si lačen? Ti je to duhovna hrana? Ja, taki, kot si ti, pa res nimate svojega življenja... da se ne boš čudil, zakaj. Ubožčki ste res.
Odgovori
+1
2 1
Gorje
03. 03. 2026 10.16
Ja, kje ima pa družino? 🙃
Odgovori
-2
4 6
Watcherman
03. 03. 2026 10.25
Njegova zaročenka in otroka živita v Sloveniji kaj vam ni jasno.?
Odgovori
+0
4 4
3320.
03. 03. 2026 10.36
V kaliforniji so cepljenja otrok obvezna, sicer ti grozi odvzem s strani socialne, bemo pa vsi kakšna cepiva in koliko jih je potrebnih v ameriki sploh v woke "s*ithole" kaliforniji, bolje za vse da so otroci v Sloveniji.
Odgovori
0 0
terciar
03. 03. 2026 10.10
Bratski💪💪
Odgovori
+2
5 3
lublancan123
03. 03. 2026 10.07
Zapeli so mu v "domacem" jeziku
Odgovori
+4
7 3
Vojko Kos
03. 03. 2026 10.05
Kje pa je zaročenka?!
Odgovori
-5
3 8
nekdonekaj20
03. 03. 2026 10.17
kaj pa to tebe briga? mogoce pa so v sloveniji, da se naucijo slovensko in so med druzino, tako ali tako ne nameravajo ostati v ZDA, le kdo bi? V sloveniji je lepse.
Odgovori
+7
9 2
Watcherman
03. 03. 2026 10.26
V Sloveniji živi z otrokoma kaj tebi ni jasno.?
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
