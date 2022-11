Luka Dončić je tokrat čaral ob metu iz ene noge: Te poteze so zabavne

"Res je zabavno, te poteze so zabavne, ko jih kasneje vidiš na televiziji in vsi govorijo o tem. To so težki meti, a ko ti uspe, je tako zabavno. Mislim, da sem naredil preveč potez. Mislim, da sem ga premagal že v prvem driblingu, potem pa mi je žoga malce ušla. Ne vem, kaj sem naredil tam, a bil je težak met in ne vem, kako mi je uspelo. Mislil sem, da je kratek met, a je žoga kar šla noter," je o tej potezi povedal Dončić.

Dinwiddie upa, da jo bo odnesel brez kazni

Sodnik Tony Brothers je Spencerju Dinwiddieju med tekmo dosodil prekršek, ob igralčem ugovarjanju pa mu je zelo hitro dosodil še tehnično napako. Po tekmi je na novinarski konferenci Dinwiddie dejal, da je sodnik na njegov račun izrekel žaljivko, za kar pravi, ni bilo povoda.

"Torej, če obstaja kdo, ki tako čuti do mene – ne da bi navajal imena – me lahko ogovori osebno, iz oči v oči, ker nobena kletvica ni bila uporabljena v smeri nikogar osebno. Bilo je kot "Hej, to ni bil prekršek" ali "To ni bil prekršek" ali kaj podobnega, vendar ni bilo nič osebnega. Torej NBA, vsekakor bi želel svoj denar nazaj in bi cenil, če ne bi bilo kazni," je v sarkastičnem tonu dejal košarkar. To mu verjetno ne bo pomagalo, saj morajo igralci običajno plačati denarno kazen ob prejeti tehnični napaki.