Luka Dončić je živ in zdrav, na treningih že 'terorizira' soigralce

Dallas Mavericks bodo zadnjo tekmo pripravljalnega obdobja pred novo sezono odigrali v noči na petek proti Milwaukee Bucks. Na njej bodo navijači moštva iz Teksasa najbrž končno videli Luko Dončića , ki pred novo sezono še ni zaigral na nobenem od pripravljalnih obračunov. Poškodba leve mečne mišice naj ne bi bila pretirano resna, zato njegov nastop na prvi tekmi rednega dela proti San Antoniu nikoli ni bil vprašljiv, je pa posnetek, ki so ga Mavsi objavili na družbenih omrežjih zelo dober znak za ljubitelje košarke v Teksasu in Sloveniji.

Na njem Luka Dončić na enem od treningov blesti v obrambi. Pod košem se je namreč zoperstavil občutno višjemu centru Derecku Livelyju in mu odločno odbil žogo iz rok. Sledilo je dobronamerno naslajanje Ljubljančana in ukaz, naj centra v naslednji akciji pokrije eden od njegovih soigralcev. Dončić bo v novo sezono očitno vstopil brez večjih zdravstvenih težav. Strokovnjaki od njega pričakujejo veliko, saj velja za enega glavnih favoritov za osvojitev naziva MVP rednega dela, Mavericksi pa so eni glavnih favoritov za osvojitev naslova.