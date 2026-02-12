Durant jezno o Dončiću in Jokiću: Tekma ju ne zanima, vi pa dvomite v Američane

V novem formatu tekme All-Star je liga NBA našla mesto za kar tri moštva in veliko kompliciranja. Sodelovali bosta dve ekipi iz ZDA in ena svetovna. Odigrale bodo štiri kratke tekme v krožnem sistemu. Najprej se bosta pomerili ekipi A in B; zmagovalec nato igra proti ekipi C, zatem pa še poraženec prve tekme proti ekipi C. Po teh treh tekmah se najboljši ekipi uvrstita v finale, kjer se določi končni zmagovalec. "Tekme" bodo dolge 12 minut. Če imajo vse ekipe enak izkupiček, odloča koš-razlika.

Zdaj ko smo opravili z dolgo razlago nekdaj preprostega formata, se lahko osredotočimo na udeležence tega turnirja. 37-letni Kevin Durant se je znašel v ekipi z 41-letnim LeBronom Jamesom in 37-letnim Stephenom Curryjem. Košarkar Houstona je svoje moštvo poimenoval kar "stare glave". Po porazu Houstona proti LA Clippersom je eden od ameriških novinarjev Duranta vprašal, ali bo skupaj s Curryjem in Jamesom resno pristopil k tekmam na vikendu All-Star. Dvakratnemu prvaku lige NBA vprašanje novinarja očitno ni bilo všeč. "Evropejce oziroma ekipo sveta vprašajte, ali bodo tekmovali. Ko si ogledate Luko Dončića in Nikolo Jokića ... Pojdimo nazaj in si oglejmo, kaj sta počela na prejšnjih tekmah All-Star. Je to tekmovalnost?" je nejevoljno dejal Durant. "V njih ne dvomite, stare glave in Američani pa smo pod vprašajem? Luko in Jokića tekma sploh ne zanima. Ležita na tleh, mečeta s sredine, ampak vas skrbi, ali bodo stare glave igrale resno. Sposoben sem brati med vrsticami," je nadaljeval Durant. Na koncu je še ocenil nov format tekme: "Mogoče bo spremenil tekmo, ampak to bomo šele videli." Nastop Luke Dončića na tekmi je sicer pod vprašajem zaradi poškodbe stegenske mišice. Zaradi poškodbe je vprašljiv tudi nastop Curryja.