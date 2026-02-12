Naslovnica
Košarka

Durant jezno o Dončiću in Jokiću: Tekma ju ne zanima, vi pa dvomite v Američane

12. 02. 2026 10.58

Avtor:
M.D.
Nikola Jokić in Luka Dončić

Liga NBA že leta išče rešitev za tekmo All-Star, ki je iz leta v leto vse manj zanimiva ljubiteljem košarke po vsem svetu. Najnovejša izmišljotina je nedeljski obračun med ekipo sveta in dvema ekipama, ki bosta zastopali ZDA. Kevin Durant, ki bo skupaj z izkušenima zvezdnikoma Kawhijem Leonardom in LeBronom Jamesom branil barve ene od ameriških ekip, je pred tekmo močno kritiziral odnos Luke Dončića in Nikole Jokića do 'tekme vseh zvezd'.

V novem formatu tekme All-Star je liga NBA našla mesto za kar tri moštva in veliko kompliciranja. Sodelovali bosta dve ekipi iz ZDA in ena svetovna. Odigrale bodo štiri kratke tekme v krožnem sistemu. Najprej se bosta pomerili ekipi A in B; zmagovalec nato igra proti ekipi C, zatem pa še poraženec prve tekme proti ekipi C. Po teh treh tekmah se najboljši ekipi uvrstita v finale, kjer se določi končni zmagovalec. "Tekme" bodo dolge 12 minut. Če imajo vse ekipe enak izkupiček, odloča koš-razlika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj ko smo opravili z dolgo razlago nekdaj preprostega formata, se lahko osredotočimo na udeležence tega turnirja. 37-letni Kevin Durant se je znašel v ekipi z 41-letnim LeBronom Jamesom in 37-letnim Stephenom Curryjem. Košarkar Houstona je svoje moštvo poimenoval kar "stare glave". Po porazu Houstona proti LA Clippersom je eden od ameriških novinarjev Duranta vprašal, ali bo skupaj s Curryjem in Jamesom resno pristopil k tekmam na vikendu All-Star. Dvakratnemu prvaku lige NBA vprašanje novinarja očitno ni bilo všeč. "Evropejce oziroma ekipo sveta vprašajte, ali bodo tekmovali. Ko si ogledate Luko Dončića in Nikolo Jokića ... Pojdimo nazaj in si oglejmo, kaj sta počela na prejšnjih tekmah All-Star. Je to tekmovalnost?" je nejevoljno dejal Durant. "V njih ne dvomite, stare glave in Američani pa smo pod vprašajem? Luko in Jokića tekma sploh ne zanima. Ležita na tleh, mečeta s sredine, ampak vas skrbi, ali bodo stare glave igrale resno. Sposoben sem brati med vrsticami," je nadaljeval Durant. Na koncu je še ocenil nov format tekme: "Mogoče bo spremenil tekmo, ampak to bomo šele videli." Nastop Luke Dončića na tekmi je sicer pod vprašajem zaradi poškodbe stegenske mišice. Zaradi poškodbe je vprašljiv tudi nastop Curryja.

luka dončić kevin durant nikola jokić all star nba

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
8282
12. 02. 2026 15.00
Zakaj bi želel kdorkoli ogroziti kakšno poškodbo na taki tekmi, ki nima nobene smisla? Dejstvo je da all star tekma ni ista kot je bila 10 ali 15 let nazaj. Pa poglejmo kaj so počeli Durant in Curry na prejšnih tekmah, metali iz sredine igrišče in plesali v dvorani.
Odgovori
0 0
PD00X
12. 02. 2026 14.57
Pa ne nakladaj Durant , to že dolgo let ni več nobena tekma ampak samo šow za gledalce in igralce .
Odgovori
0 0
Volja
12. 02. 2026 14.49
Če pa je jasno, da v ligi NBA mora zmagati ameriška ekipa. Kaj se sprenevedajo. Zdaj so zato oblikovali celo dve ameriski ekipi. Za ziher. 💪😂😂😂
Odgovori
0 0
