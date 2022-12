Luka Dončić končal sodni spor z mamo

Luka Dončić je septembra prek svojega podjetja Luka99 Inc. vložil zahtevo za izbris registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je v lasti njegove matere Mirjam Poterbin. A so v začetku minulega tedna iz omenjenega ameriškega urada sporočili, da je košarkar svojo zahtevo 5. decembra umaknil, kar pomeni, da so njegovo zahtevo zavrgli brez poseganja v katero koli od pridobljenih pravic.

V svoji zdaj preklicani zahtevi je 23-letni Dončić trdil, da mu je njegova mama pred tem pomagala pri njegovih poslovnih zadevah izven igrišča, saj je na košarkarsko sceno vstopil v zgodnji mladosti. To je vključevalo vložitev prijave za blagovno znamko in nato zagotovitev prijave za registracijo blagovne znamke Luka Doncic 7, ki zajema košarkarske računalniške igre, različno košarkarsko opremo, oblačila in drugo.