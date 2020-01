Luka Dončić: košarkarski virtuoz in človek z velikim srcem

Luka Dončić. Čudežni slovenski deček, ki rodne Slovenije in širnega sveta ne navdušuje samo z vrhunskimi igrami na parketu, ampak tudi vedno znova dokaže, kako veliko srce ima. Ko smo Slovenci zbirali več kot dva milijona za revolucionarno zdravilo, ki bi rešilo malega Krisa, je takoj priskočil na pomoč. Nikoli pa ne odslovi niti svojih zvestih oboževalcev, ki ob parketu vzklikajo njegovo ime.

Luka Dončić pri svojih rosnih 20 letih blesti. V le dveh sezonah igranja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA je dokazal, da njegovi odlični rezultati niso splet naključij, temveč sadeži težkih treningov in številnih odrekanj skozi leta. Ameriški mediji o njem pišejo z navdušenjem in spoštovanjem, košarkarski strokovnjaki in legende lige NBA pa v analizah tekem ne skoparijo s pohvalami na račun mladega Slovenca. Trenutno je Dončić najbolj priljubljen košarkar na svetu, kar kažejo prvi rezultati glasovanja za izbor košarkarjev na prestižni tekmi vseh zvezd NBA All Star. A naklonjenosti slovenske in ameriške oziroma svetovne javnosti ne pridobiva le z vrhunskimi potezami na tekmah, ampak tudi z dejanji zunaj košarkarskega parketa. Dončić evforija je zajela številne ameriške košarkarske navdušence, pa tudi Slovence, ki so se lani marca v rekordnem številu odpravili kar v Miami, kjer se je Dončić soočil s še eno slovensko zvezdo, Goranom Dragićem. Veliko podporo pa Dončić vedno znova uživa tudi na tekmah v Clevelandu, ameriškem mestu z največjo populacijo Američanov s slovenskimi koreninami.

Luka večkrat dokaže, da ima poleg velikega talenta tudi ogromno srce. FOTO: AP

Lani februarja je še na dobrem začetku svoje poti v ligi NBA navdušil, ko je fantu iz Clevelanda, ki ima slovenske prednike, Joeyju Trombi, izpolnil veliko željo in mu namenil nekaj minut po tekmi. Dončića je pritegnila težka življenjska zgodba Joeyja, ki so mu takrat diagnosticirali raka. Njegova sestra Sophia je Dončića preko Twitterja zaprosila za srečanje, ta pa se je z veseljem odzval. "Gotovo se srečamo v Clevelandu. Karkoli potrebuješ. Dobil sem dres zate. Molil bom zate," je takrat Dončić zapisal na Twitterju. Joeyju in njegovi družini je kupil vstopnice za tekmo, po koncu pa se z njimi tudi srečal. Ti so ga v dvorani pričakali odeti v slovensko zastavo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Družina Tromba je bila sicer pred tekmo zaskrbljena, da Joeyja ne bodo pravočasno odpustili iz bolnišnice, saj je bil v tistem času na intenzivnem oddelku, kjer so ga zdravili s kemoterapijo. A mu je na koncu uspelo in končno se mu je izpolnila velika želja. "Da, žalostno je, kar se mu je zgodilo. Rad sem pomagal. Rad pomagam, kolikor ljudem morem. Z mojo prisotnostjo jasno ne morem pomagati vsem, toda vsaj nekomu sem. Upam, da je srečen in zadovoljen," je Luka takrat dejal po tekmi, še preden se je srečal s Trombo in mu polepšal dan. Tudi Tromba mu ni ostal dolžan in je Luki podaril darilo – potico.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Joey je avgusta lani po osmih mesecih zaključil zdravljenje s kemoterapijo, ki je prineslo dobre rezultate. Trenutno je bolezen v remisiji, naslednja tri leta pa Joeyja čaka še vzdrževalna kemoterapija. Kot je povedala njegova mama Julie Tromba, Dončić Joeyju preko Twitterja pošilja sporočila, da preveri, kako se počuti. Tudi Julie in Dončićeva mati Mirjam Poterbin si večkrat izmenjata sporočila, so zapisali na uradni strani Dončićevega kluba. Po besedah Joeyjeve mame ima Dončić nanj neopisljiv učinek, znova pa sta se srečala novembra lani na tekmi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"O moj bog. Tako zelo navdušen je. Super je, da imamo tako povezavo s Slovenijo. V nebesih je vsakič, ko ga Luka kontaktira," je dejala. Srečanje velikega in malega borca Dončić je bil tudi eden prvih, ki je priskočil na pomoč, ko smo Slovenci zbirali denar za revolucionarno zdravilo Zolgensma, ki rešilo življenje malemu Krisu, dečku, ki se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja mišično moč. Življenje bi mi lahko tako rešilo le zdravilo, ki stane več kot dva milijona evrov. Slovenci smo denar zbrali v rekordnem času, svoj delež pa je prispeval tudi Dončić. "Kris potrebuje našo pomoč. Jaz sem mu že pomagal s tem, da sem finančno prispeval za zdravila, ampak vem, da mu lahko pomagamo še bolj, zato podarim te superge, ki mi veliko pomenijo, ampak vem, da Krisu še bolj. Zato bomo največjemu ponudniku dali te superge, denar pa bo šel za njegovo zdravilo. Zato upam, da pomagate," je takrat zapisal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko se je mali borec Kris že nahajal na zdravljenju na kliniki v Los Angelesu, pa si je Dončić vzel nekaj minut zanj in ga pozdravil ob parketu pred začetkom tekme med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi. "To je zame pomembnejše kot košarka. Vsakič znova dokaže, kako dober človek je. To je najpomembnejše zame," je za ameriške medije po srečanju s Krisom dejala Dončićeva mati Mirjam Poterbin. Nad srečanjem je bil navdušen tudi Dončić. "Zelo sem vesel, da je prišel pogledat pred tekmo. Upam, da bo z njim vse v redu," je takrat izjavil za medije. Krisova zgodba je takrat dosegla tudi ameriško javnost. 'Moj zdravnik pravi, da gledanje Luke pomaga pri moji epilepsiji' V zadnjem času sta ameriške medije navdušili še dve Dončićevi potezi. Pred tekmo z ekipo iz Filadelfije se je fotografiral z navijačem nasprotne ekipe in se nato z njim preizkusil v metu na koš. Navijač z Downovim sindromom je zadel koš in navdušil vse zbrane. Nad njim je bil navdušen tudi Luka.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekma z Brooklynom je imela v Dallasu tudi čustveni trenutek, ravno po zaslugi Dončića. Ljubljančan je polepšal dan mlademu fantu, ki ima epilepsijo. Po zaslugi pomočnika glavnega trenerja Darrella Armstronga je fant spoznal Dončića. Armstrong je opazil napis "Moj zdravnik pravi, da gledanje Luke pomaga pri moji epilepsiji. Devet mesecev brez napadov!" in je fanta popeljal na igrišče do Dončića, ki je bil na ogrevanju na liniji prostih metov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fantič je že med hojo nejeverno vprašal: "Ali bom res spoznal Luko?" Po rokovanju je nastala tudi njuna skupinska fotografija. Na vprašanje novinarja, kako gleda na take trenutke, je Dončić odgovoril: "To je pomembno. Kot igralci se moramo povezati z navijači. Z vsemi seveda ne gre, to je težko, a ko vidim te otroke, želim storiti vse, kar je v moji moči, bilo mi je v zadovoljstvo."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še lepše presenečenje pa je fantka čakalo po tekmi: Luka je namreč ob odhodu v garderobe pred njim sezul športne copate, jih podpisal in mu jih izročil. Fundacija Uresničimo sanje Luka tako vedno znova dokazuje, da je športnik z velikim srcem. To bo dokazoval še naprej s svojo fundacijo Uresničimo sanje, ki bo zaživela še letos. Ministrstvo za šolstvo in šport in notranje ministrstvo sta mu pred kratkim dali zeleno luč za ustanovitev fundacije, s katero želi mladi Slovenec pomagati predvsem otrokom, ki jim starši ne morejo omogočiti vadnin. Dončić si namreč želi, da bi vsi imeli takšne pogoje, kot jih je imel on, da lahko pokažejo svoj talent.