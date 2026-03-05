Lakersi lahko z zmago v Denverju prehitijo Jokića in druščino

Lakersi so dobili zadnje tri tekme zapored, tokrat pa jih čaka ekipa Denverja, ki še vedno pogreša nekaj ključnih igralcev. Krilni košarkar Aaron Gordon ni igral že od 24. januarja zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice, enaka poškodba pa je z igrišč za mesec dni oddaljila branilca Peytona Watsona. Nobeden od njiju tudi tokrat ne bo igral.

"Za nas sta zelo pomembna igralca", je po zadnjem treningu dejal center Denverja Jonas Valančiunas. "Mislim, da vsi čakamo na njuno vrnitev in na to, da vidimo, kam lahko pridemo."