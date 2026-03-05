Lakersi lahko z zmago v Denverju prehitijo Jokića in druščino

Lakersi so dobili zadnje tri tekme zapored, tokrat pa jih čaka ekipa Denverja, ki še vedno pogreša nekaj ključnih igralcev. Krilni košarkar Aaron Gordon ni igral že od 24. januarja zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice, enaka poškodba pa je z igrišč za mesec dni oddaljila branilca Peytona Watsona. Nobeden od njiju tudi tokrat ne bo igral.
"Za nas sta zelo pomembna igralca", je po zadnjem treningu dejal center Denverja Jonas Valančiunas. "Mislim, da vsi čakamo na njuno vrnitev in na to, da vidimo, kam lahko pridemo."
V zadnjem obdobju sta (pričakovano) ekipo nosila predvsem Nikola Jokić in Jamal Murray. Jokić v tej sezoni v povprečju dosega 28,7 točke, 12,6 skoka in 10,3 asistence na tekmo. Murray v povprečju dosega rekordnih 25,7 točke na tekmo, nazadnje pa je ob zmagi v gosteh pri Utah Jazz dosegel kar 45 točk.
Los Angeles je po preobratu v zadnji četrtini premagal New Orleans Pelicans s 110:101 in bo v četrtek skušal niz zmag podaljšati na štiri. Lakerse vodita Luka Dončić in LeBron James.
Prvo medsebojno tekmo so dobili Lakersi, pri čemer je Jokić manjkal zaradi okrevanja po poškodbi kolena.
