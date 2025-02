'Zarjavel' in v novi ekipi je skoraj vpisal trojni dvojček: Poskušam ostati agresiven

Dončić ob sebi še nikoli ni imel igralca, ki ja tako hiter, visok, močen in spreten kot LeBron James . Američan je tekmo zaključil s 26 točkami, kar 16 pa jih je dosegel v zadnji četrtini. Prav on je bil odgovoren za zadnja dva meta na tekmi. A 40-letniku so pošle moči. "Bil je v dobri formi, zato je bilo očitno, da bomo njemu podali. To bo šlo v obe smeri, enkrat bo on v takem položaju, drugič jaz. Odvisno bo od poteka tekme," je po obračunu dejal Dončić, ki ni navajen na tak položaj, saj je celotno kariero pri Dallasu prav on bil prva violina.

Obe moštvi sta bili zelo neučinkoviti, saj so Lakersi zadeli zgolj 41 odstotkov svojih metov iz igre, Hornesi so jih s 36 odstotki zadeli celo manj. "Za nami je 39 do 40 minut zelo slabe igre v napadu. V nekaterih primerih nismo bili zbrani, v drugih smo bili slabo postavljeni, nekajkrat pa smo tudi slabo zaključevali napade. S tem pa se ne bom preveč ukvarjal, ker mislim, da so se fantje borili in zelo trdo delali. Po mojem mnenju je tudi Charlotte igral zelo slabo. To ni izgovor, ampak resničnost po šestih prostih dneh. To se včasih zgodi po All Star tekmah. 90 odstotkov tekme smo bili slabi v napadu," je po obračunu dejal trener Lakersev JJ Redick.