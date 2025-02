Kaj je Dončić počel med All Star odmorom? Bil je v Mehiki, a ni počival

Luko Dončića je prestop iz Dallasa v Los Angeles močno prizadel in bo zagotovo še nekaj časa bolel. A slovenski super zvezdnik po velikem šoku ni imel veliko časa za počitek, ravno obratno. Vsi dvomi, zlobna namigovanja in natolcevanja iz Teksasa so ga očitno podžgali. Med All Star odmorom je z družino odletel v toplejše kraje, tam pa naj bi po poročanju ESPN-a s pomočjo nekdanjega glavnega trenerja Oklahoma City Thunder Scotta Brooksa trdo delal in se po poškodbi poskušal vrniti v čim boljšo fizično stanje. Njegov naslednji obračun z Dallasom bomo v noči na sredo po našem času (4.00) prenašali na Kanalu A in VOYO.

Slovenec je pred skoraj enotedenskim odmorom med All Star vikendom le dvakrat oblekel dres svojega novega moštva. Na obeh tekmah proti Utahu je bilo jasno, da še ni tisti pravi Luka Dončić, saj mu je trenerski štab tudi omejil minutažo. Po tej tekmi je Slovenec dejal, da potrebuje predvsem psihični počitek, zdaj pa smo izvedeli kje je z družino preživel čas pred naslednjim obračunom. Odpotoval je v mehiški Cabo, kjer je užival v sončnih žarkih in morski vodi, vmes pa naj bi po poročanju ESPN-ovega novinarja Shamsa Charanie tudi trdo delal. Z njim je v Mehiko namreč odpotoval tudi nekdanji glavni trener Oklahoma City Thunder in Washington Wizards ter pomočnik trenutnega glavnega trenerja Lakersov Scott Brooks.

Trener LA Lakersov JJ Redick in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Obdobje navajanja na novo moštvo je bilo predvsem osredotočeno na njegove vodstvene sposobnosti in okrevanje po največji poškodbi v njegovi NBA karieri. Zaradi poškodbe mečne mišice je bil odsoten mesec in pol. Pogovarjal sem se z ljudmi v organizaciji Los Angeles Lakersev in ljudmi v vodstveni strukturi. Navdušil jih je s hitrostjo prilagajanja na nove soigralce. Njegova sposobnost spoznavanja soigralcev, jih spominja na LeBrona Jamesa. Želi, da napredujejo z njegovo pomočjo," je o začetnem obdobju po prestopu iz Mavericksov k Lakersom dejal Charania. "Mnogi so dvomili v njegovo delovno vnemo, ampak vsak dan trenira na parketu in v fitnesu. Med All Star odmorom je odšel v Cabo in viri so mi potrdili, da je vsak dan delal s Scottom Brooksom. Lakersi so mu našli dvorano, v kateri je lahko treniral in to je tudi počel. Njegova delovna vnema in vodstvene sposobnosti, sta atributa, ki bosta zaznamovala njegov čas pri Lakersih," je dodal Charania.

Rezultati dela niso bili vidni na prvem obračunu po povratku v Los Angeles, saj je Dončić proti Charlotte Hornets zadel le pet metov iz igre od 18 poskusov in le eno trojko v devetih poskusih za "zgolj" 14 točk, 11 skokov in 8 asistenc. Na naslednjem obračunu, ki so ga Lakersi igrali manj kot 24 ur pozneje, so trenerji Dončiću namenili počitek, na zadnjem obračunu proti Denverju pa je Slovenec končno pokazal predstavo, ki je nekdaj bila samoumevna. Proti Nikoli Jokiću in njegovim soigralcem je zadel štiri trojke in v 31 minutah na parketu zabeležil 32 točk, 10 skokov in 7 asistenc ter štiri ukradene žoge. Po obračunu ga je trener JJ Redick v slačilnici pohvalil. "Sinoči nisem mogel spati. Pokonci sem bil do petih zjutraj. Pred tekmo sem ležal na tleh in šel skozi svoje rituale. Poskušal sem si predstavljati kako bo naše moštvo igralo. Vi ste pokazali še višjo raven. Igralci s klopi ste bili odlični, vsi so prispevali. Luka, lepo, da si se vrnil. Dobro te je imeti nazaj," je Slovenca in nekdanjega soigralca pohvalil Redick.

