'119 točk bi moralo biti dovolj za zmago. Morali bomo biti boljši v obrambi'

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so ostali brez polfinala pokalnega tekmovanja v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Davi so jih v Los Angelesu s 132:119 premagali San Antonio Spurs. Dončić je dosegel 35 točk, osem podaj in pet skokov. Po porazu so se vsi košarkarji med poraženci strinjali, da je bila za poraz odgovorna zelo slaba obramba.

V Los Angelesu so gosti iz Teksasa pomembno razliko naredili v zadnjih treh minutah prvega dela, ko so z delnim izidom 15:4 povedli z 39:30, takoj v uvodu v drugi del pa je razlika postala dvomestna in to se do konca ni več spremenilo.

Pri 83:63 so gosti prvič vodili za 20, razliko pa še večali in dvomov o zmagovalcu je bilo konec. Izkušeni LeBron James je za Los Angeles dosegel 19 točk in 15 skokov, Marcus Smart 26 s klopi. "Vsi vemo, zakaj smo pripeljali Smarta. Danes je igral odlično tudi v napadu, ampak on prinese energijo s klopi. Ko on brani in govori z nami, ga poslušamo. Moramo malo bolj slediti njegovemu vzoru in igrati bolje v obrambi," je predstavo Smarta pohvalil Dončić.

Smart je bil edini košarkar Lakersov, ki je tekmo začel na klopi in na koš vrgel več kot enkrat. "Jaz poskušam nadzirati, kar lahko nadziram. Težko je. Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako težko je, ko ne veš, ali boš tekmo začel v prvi peterki ali na klopi. Ne veš, koliko minut boš igral in ali boš dobil žogo zato, da lahko pustiš vtis v napadu. Če ti to ne uspe, začneš dvomiti vase. Profesionalni košarkarji smo in zato moramo najti rešitev," je o miselnosti košarkarjev, ki iz dneva v dan podpirajo zvezdnike, dejal nekdanji košarkar Bostona. Pri San Antoniu je sedmerica dosegla dvomestno število košev, najučinkovitejši je bil Stephon Castle s 30 točkami in 10 skoki. 21 jih je nanizal v drugem polčasu, De'Aaron Fox je dodal 20 točk.

"Vsi si želimo samo zmagati," je dejal Fox. "Ne zanima nas, kdo bo najboljši strelec. Želimo si le, da bi konec koncev vse skupaj izpeljali. Imamo zelo vsestransko ekipo, zelo dobro sestavljeno. Veliko fantov lahko vsak večer naredi nekaj konkretnega."

Kriva je obramba

"Imeli smo nekaj dobrih trenutkov, ampak večino tekme smo igrali preveč navkreber, kar je bilo na koncu težko," je priznal James, ki bo naslednjo tekmo v noči na ponedeljek po slovenskem času s soigralci igral v Phoenixu. Igra Lakersov v obrambi predvsem proti bolj kakovostnim nasprotnikom je težava že nekaj časa in Luka Dončić je prepričan, da je za težave krivo celotno moštvo. "120 točk bi moralo biti dovolj za zmago. Morali bomo biti boljši v obrambi. Prodirali so pod koš, v prvem polčasu so zadeli 10 trojk in hitro so visoko povedli. Vsi moramo biti boljši v obrambi in nasprotnikom preprečiti prodore pod koš," je po sedmem porazu v sezoni dejal Dončić.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: Profimedia icon-expand

Po obračunu je tudi trener Lakersov J.J. Redick priznal, da od svojega moštva pričakuje več v obrambi. "Trenutno nismo dobri v malenkostih, ki prispevajo k zmagovanju. Vsi bodo morali dati malo več od sebe. Ne napadamo zgrešenih metov, ne krademo žog in grozno smo zaključevali četrtine. Z vsem tem takoj zaostajamo za nasprotniki, če poleg tega zelo dobro zadevajo mete, smo v težavah. Vsako moštvo ima svoje šibkosti, pri nas se stalno pojavljajo iste," je iskreno dejal Redick.

Oklahoma znova izjemna

Na drugi današnji tekmi je Oklahoma City Thunder premagal Phoenix Suns s 138:89 in bo v polfinalu na turnirju v Las Vegasu igral s San Antoniom. Shai Gilgeous-Alexander je za zmagovalce dosegel kar 28 točk, Chet Holmgren pa 24. "Držimo visoke standarde in najpomembneje je, da se izboljšujemo," je dejal Gilgeous-Alexander. "Žogo smo zelo dobro premikali po igrišču. Igrali smo kot ekipa, bili smo zelo odločni v napadu in smo poskušali priti iz cone udobja. Ko nam to uspe, smo precej dobri v napadu," je dodal Gilgeous-Alexander, ki je na 96 zaporednih tekmah dosegel 20 ali več točk.

