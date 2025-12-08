'Dve hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

Luka Dončić je po povratku v ZDA iz Slovenije priznal, da je v obračun s Philadelphio vstopil zelo utrujen. Kljub temu je tekmo zaključil z 31 točkami, 15 skoki in 11 asistencami. Na novinarski konferenci po zmagi je Slovenec odgovarjal predvsem na vprašanja o rojstvu hčerke Olivie.

Luka Dončić se je z novim trojnim dvojčkom z vsaj 30 doseženimi točkami povzpel na drugo mesto na večni lestvici. Več tovrstnih trojnih dvojčkov od njegovih 49 ima zgolj še legendarni Oscar Robertson, ki jih je zbral kar 106. Dončić je po zmagi priznal, da mu tokrat motivacije ni primanjkovalo. "Seveda sem bil dodatno motiviran, želel sem igrati za njiju. Da bosta videli, kaj je njun oče počel na igrišču, ko bosta odrasli," je dejal novopečeni oče dveh otrok.

Na obutev je tokrat narisal srce in zapisal črki G in O (Gabriela in Olivia). V zadnjem tednu je prestal neprespane noči in leta iz Los Angelesa v Ljubljano in nazaj. V tem kontekstu je njegov slab met iz igre (9/24) popolnoma razumljiv. "Utrujen sem bil. Psihično nisem bil prisoten. A vesel sem, da smo zmagali. Zagotovo pa je bil vrtiljak občutkov. Igrali smo dve tekmi zapored, nato je bil let dolg 12 ur, potem je tu tudi časovna razlika. Bilo je veliko, ampak je bilo vredno. Znova sem videl hčerko, tudi novorojenko. Ko sem se vračal, jih je bilo težko pustiti za seboj, ampak tako je moralo biti. Upam, da jih kmalu znova vidim," je o posledicah minulega tedna dejal Dončić.

Ameriški novinarji se na njegovi novinarski konferenci niso veliko ukvarjali z njegovo igro, ampak so jih zanimale predvsem podrobnosti v zvezi z rojstvom Olivie. "Ne vem, kako bi opisal ta občutek. Veliko se je dogajalo, tam sem bil ob rojstvu svoje hčerke, kar mi pomeni vse. To je najboljša stvar na svetu. Dve hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom postal varnostnik. Šalo na stran, to je najboljši občutek na svetu in blagoslovljen sem," je o očetovstvu dejal Dončić.

LeBron James in Luka Dončić sta proti Philadelphii skupaj dosegla 60 točk FOTO: AP icon-expand