Dončić podira rekord za rekordom: 'Je kot junak animiranih filmov'

MARCA nadaljuje, da je v zgodovini lige NBA samo devet košarkarjev doseglo vsaj 30 točk, 20 skokov in 10 podaj na eni tekmi ali več. To so poleg Abdula-Jabbarja še George McGinnis , Billy Cunningham , Wilt Chamberlain , Elgin Baylor in Oscar Robertson , v zadnjih desetih letih pa so se poleg Luke Dončića v izbrano druščino prebili le še Nikola Jokić , David Lee in DeMarcus Cousins .

Madridski dnevnik opozarja, da se s takšno statistiko lahko v zadnjih 44 letih pohvali le legendarni Američan Kareem Abdul-Jabbar , eden največjih košarkarjev vseh časov, ki je nekdaj blestel pri Milwaukee Bucksih in Los Angeles Lakersih. A takrat je imel Abdul-Jabbar že 29 let, medtem ko je Dončiću to uspelo z 21 leti.

"Luka Dončić je potreboval le tri tekme v Disneyjevem mehurčku, da je dokazal, da je kot junak animiranih filmov, za katerega ni nemogočih stvari. To je jasno pokazal na svoji zadnji tekmi, na kateri je Maverickse popeljal do zmage proti Kingsom v podaljšku z vesoljsko predstavo: 34 točk, 20 skokov, 12 podaj in 2 blokadi," je na svoji spletni strani zapisal časnik MARCA .

'Stroj za podiranje rekordov'

"Slovenec se je spremenil v stroj za podiranje rekordov in v drugi sezoni v najboljši ligi na svetu še naprej vpisuje svoje ime v zgodovinske knjige. Njegova kolosalna predstava proti Kingsom je poskrbela za to, da je postal najmlajši v zgodovini NBA, ki je dosegel vsaj 30 točk, 20 skokov in 10 podaj. Vzel je rekord še enemu mitu, Oscarju Robertsonu, ki ga je držal od leta 1961, ko je imel 23 let in 12 dni. Dončić je rekord podrl z 21 leti in 158 dnevi,"nadaljuje MARCA.

Španci se spominjajo tudi izjemnega začetka sezone, ko je Dončić, sicer nekdanji član ljubljanske Olimpije in madridskega Reala, nanizal 20 tekem z vsaj 20 točkami, 5 skoki in 5 podajami, s čimer je podrl rekord največjega vseh časov, Michaela Jordana, ki mu je uspel niz 18 tekem z omenjeno statistiko.

"Dončić počne vse ... In vse dobro. Samo tako lahko razložimo, da lahko na položaju organizatorja igre zbere 20 skokov proti Kingsom, to pa je številka, do katere nekateri na eni tekmi ne pridejo vso kariero. V tem pogledu je samo pet organizatorjev igre/branilcev doseglo to številko v NBA do zdaj: Jerry West (2), Fat Lever (4), Guy Rodgers (1), Russell Westbrook (2) in Shai Gilgeous-Alexander (v tej sezoni),"opozarja MARCA.

Zaprl usta kritikom

Na Dončićevem seznamu rekordov se je znašel tudi njegov vzornik LeBron James, ki mu je Ljubljančan odvzel naziv prvega košarkarja, mlajšega od 21 let, ki je na 17 tekmah dosegel vsaj 30 točk in 10 skokov. James je sicer ostal na vrhu lestvice košarkarjev, mlajših od 21 let, ki so zbrali največ tekem s 30 ali več točkami. Zvezdniku Los Angeles Lakersov je to v dresu Cleveland Cavaliersov uspelo 57-krat, Dončiću pa "le" 28-krat.

Je nesporni "kralj" trojnih dvojčkov pri Dallasu, saj je že zdaj rekorder franšize s 24 tovrstnimi dosežki. Že pred časom je presegel zgodovinski dosežek legende Jasona Kidda(21), ki je za to potreboval 500 tekem, Dončić pa le 129. Na lestvici trojnih dvojčkov Dončića v tej sezoni v hrbet gledajo vsi tekmeci, saj jih je zbral kar 16. Sledita mu James in Nikola Jokić(oba 13). Če bo ljubljanski zvezdnik ostal na vrhu te lestvice do konca sezone, mu bo to uspelo kot najmlajšemu v zgodovini. Trenutni rekorder je Earvin "Magic" Johnson (21 let in 227 dni).

"Slovenec, ki so ga obtoževali, da se je po premoru v ligi NBA zaradi covida-19 vrnil debel, je zaprl vsa usta v Disneyju. Ni tako nabrušen kot na začetku sezone, a na prvih treh tekmah ima povprečje trojnega dvojčka: 34 točk, 13,6 skoka in 11 podaj," še piše MARCA. "Vprašanje za milijon pa je, ali bo njegova fantastična produktivnost nekega dne dovolj za osvojitev prstana. V prihodnje bi se lahko zgodilo, a dandanes z ekipo Mavericksov, v kateri ima le (Kristaps) Porzingis pedigre zvezde, mu bo zelo težko. To bo njegov veliki izziv, če pa je ta fant do zdaj kaj pokazal, je to dejstvo, da ponavadi doseže tisto, česar se loti,"so sklenili španski kolegi.