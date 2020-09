Luka Dončić med marketinško najbolj zanimivimi športniki

Športni magazin je enajsto leto zapovrstjo pripravil pregled marketinško najbolj vplivnih posameznikov v športu, pred tem so več pozornosti posvečali vrednotenju športnih blagovnih znamk. Prvič se je na seznamu športnikov znašel zvezdnik ameriškega košarkarskega kluba Dallas Mavericks, ki je v štirih kategorijah zbral dovolj točk, da na lestvici zaseda 36. mesto. Dončić je prehitel zvezdnike, kot so dirkač F1 Charles Leclerc (37.), košarkarje Anthonyja Davisa (42.), Ziona Williamsona (43.) in Giannisa Antetokounmpa (44.), biatlonko Dorotheo Wierer (47.) in smučarko Mikaelo Shiffrin (49.).

Prvih deset mest zasedajoLionel Messi, Cristiano Ronaldo (oba nogomet),LeBron James (košarka), Virat Kohli(kriket),Bianca Andreescu (tenis), Neymar(nogomet), Habib Nurmagomedov (mešane borilne veščine),Rohit Sharma (kriket), Mohamed Salah in Paulo Dybala(oba nogomet). Petdeset najbolj vplivnih blagovnih znamk v svetu športa bo magazin objavil 5. oktobra.