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Košarka

'Luka Dončić mi je kot tretji sin'

Lozana, 11. 11. 2026 17.02 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Ivo Daneu in Luka Dončič

Slovenska košarkarska legenda Ivo Daneu je ob obisku Fibine hiše košarke v švicarskem Miesu spregovoril o spremembah v košarki, uspehih mlajših slovenskih rodov in Luki Dončiću, ki mu je, kot pravi, kot tretji sin. Ob tem je poudaril, da je najpomembnejše, da košarkarji uživajo v igri.

"Košarko smo igrali preprosto zato, ker smo jo imeli radi. Bili smo amaterji. Stvari so danes drugačne. Igralci so višji, hitrejši in močnejši. Mi smo igrali svojo košarko, ki so jo navijači oboževali," je 89-letni Ivo Daneu povedal v pogovoru za spletno stran Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

V pogovoru je večkrat poudaril, da so bili največja moč njegovih ekip medsebojni odnosi, povezanost in prijateljstvo. "Košarka ni samo trening in igranje tekem. Košarka je tudi povezanost med ljudmi znotraj ekipe."

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je v daljšem pogovoru za uradno spletno stran Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) spregovoril o številnih aktualnih temah.
Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je v daljšem pogovoru za uradno spletno stran Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) spregovoril o številnih aktualnih temah.
FOTO: Damjan Žibert

Daneu z zanimanjem spremlja sedanjo generacijo slovenskih košarkarjev in košarkaric. Veselijo ga njihovi uspehi ter številni slovenski igralci in igralke na ameriških univerzah. "Vedno sem podpiral mlade igralce in to bom počel tudi v prihodnje. Kapo dol mlajši generaciji," je dejal.

Posebno mesto med njimi ima zanj Luka Dončić, s katerim se je pred leti pobliže spoznal ob snemanju oglasa. "Luki sem že takrat rekel: uživaj v košarki. Pozabi na denar in finance ter samo igraj, ker si najboljši. Meni je kot tretji sin," je o slovenskem zvezdniku severnoameriške košarke dejal Daneu.

Luka Dončić ima posebno mesto v srcu legendarnega Iva Daneua.
Luka Dončić ima posebno mesto v srcu legendarnega Iva Daneua.
FOTO: AP

Nekdanji kapetan jugoslovanske reprezentance je leta 1970 v Ljubljani osvojil naslov svetovnega prvaka, tri leta prej pa je bil na svetovnem prvenstvu v Montevideu izbran za najkoristnejšega igralca. Za Jugoslavijo je zbral 209 nastopov, leta 2007 pa so ga sprejeli v Fibino hišo slavnih.

Posebej rad se spominja znamenitih dvobojev proti reprezentanci Združenih držav Amerike. Med drugim je opisal srečanje z legendarnim Billom Russellom, ki ga še danes označuje za košarkarskega čarovnika. "Zame je bil Bill Russell čarovnik. Ko sem poskusil met prek glave s skoraj šestih metrov, sem si rekel, da tega ne more blokirati. Pa ga je."

Nasmejal ga je tudi spomin na SP leta 1970 v Ljubljani, ko za reprezentanco ZDA ni nastopil poznejši velikan svetovne košarke Bill Walton. "Američani so nam takrat pravzaprav naredili uslugo, ko so ga zaradi nočnega izhoda iz hotela kaznovali. Če bi Bill Walton igral proti nam, ne vem, če bi jih premagali."

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