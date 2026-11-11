'Luka Dončić mi je kot tretji sin'

"Košarko smo igrali preprosto zato, ker smo jo imeli radi. Bili smo amaterji. Stvari so danes drugačne. Igralci so višji, hitrejši in močnejši. Mi smo igrali svojo košarko, ki so jo navijači oboževali," je 89-letni Ivo Daneu povedal v pogovoru za spletno stran Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). V pogovoru je večkrat poudaril, da so bili največja moč njegovih ekip medsebojni odnosi, povezanost in prijateljstvo. "Košarka ni samo trening in igranje tekem. Košarka je tudi povezanost med ljudmi znotraj ekipe."

Legendarni slovenski košarkar Ivo Daneu je v daljšem pogovoru za uradno spletno stran Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) spregovoril o številnih aktualnih temah. FOTO: Damjan Žibert

Daneu z zanimanjem spremlja sedanjo generacijo slovenskih košarkarjev in košarkaric. Veselijo ga njihovi uspehi ter številni slovenski igralci in igralke na ameriških univerzah. "Vedno sem podpiral mlade igralce in to bom počel tudi v prihodnje. Kapo dol mlajši generaciji," je dejal. Posebno mesto med njimi ima zanj Luka Dončić, s katerim se je pred leti pobliže spoznal ob snemanju oglasa. "Luki sem že takrat rekel: uživaj v košarki. Pozabi na denar in finance ter samo igraj, ker si najboljši. Meni je kot tretji sin," je o slovenskem zvezdniku severnoameriške košarke dejal Daneu.

Luka Dončić ima posebno mesto v srcu legendarnega Iva Daneua. FOTO: AP