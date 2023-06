'Luka Dončić mi je obljubil kolajno s Slovenijo, trenira kot nor'

"V prvi vrsti gre za dolg Fibe do Slovenije. V boju za skupinski del Eurobasketa 2022 smo bili favoriti. Zakaj? Izpolnjevali smo vse pogoje. Morda bodo v prihodnje to kdaj upoštevali. O EP se na sedežu KZS veliko pogovarjamo. Mislim, da bi morali kandidirati. V prvi vrsti zaradi tega, da bi slovenskim navijačem lahko omogočili domače prvenstvo z Luko Dončićem," je dejal Matej Erjavec , ki je nedavno postal prvi podpredsednik evropskega oddelka Mednarodne košarkarske zveze (Fiba Europe).

Pred prvenstvom je bila v ospredju afera, povezana z nevpoklicem najboljše slovenske igralke Nike Barić v reprezentanco. "Če bi lahko posegali v zgodovino, bi popravili le eno stvar. To pa je telefonski klic, do katerega ni prišlo. Selektor bi moral poklicati igralko in ji pojasniti svojo odločitev. Šele nato bi lahko KZS obvestila javnost. To je edina stvar, ki je manjkala. Način je bil slab, vsebina pa prava. Žal mi je, da se je vse skupaj razvleklo v sago."

Erjavec je tudi pojasnil, da je bil v Dallasu, ko je padla odločitev o omejenem igralnem času Luke Dončića na zadnji tekmi Dallas Mavericks proti Chicagu v rednem delu severnoameriške lige NBA.

"Bil je jezen. Na večerji se je obrnil proti meni in mi dejal: 'Predsednik, na svetovnem prvenstvu bomo osvojili kolajno!' Nimam razloga, da mu ne bi prisluhnil in mu verjel. Vidi se, da je motiviran. Trenira kot nor. Res, tako močno ni še nikoli treniral. Verjamem, da bo potegnil tudi preostale," je pojasnil.

"Žal se je na zadnji tekmi sezone poškodoval Edo Murić. Gre za člana reprezentance, ki ga je praktično nemogoče zamenjati. Ne bom dejal, da so cilji zdaj manjši. A mimo tega, da smo ostali brez izjemno pomembnega igralca, ne moremo. To nas je vse skupaj močno zadelo. Upam, da nas bo to povezalo in dvignilo," je dodal.