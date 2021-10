Luka Dončić: Moj cilj je vedno isti, osvojiti ligo NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je po prvi pripravljalni tekmi – Dallas Mavericks so s 111:101 premagali Utah Jazz – za spletno stran lige spregovoril o načrtih in ciljih za novo sezono, ki se bo začela 19. oktobra. "Moj cilj je vedno isti. Moj cilj je osvojiti naslov prvaka," je med drugim v pogovoru za nba.com dejal Dončić.

Sprva se je Luka Dončić za uvod v pogovoru spomnil poletja, ko je celotno vodstvo Dallasa prišlo v Ljubljano, kjer je 22-letnik podpisal petletno, 207 milijonov dolarjev vredno pogodbo (176 milijonov evrov). "To je bil res poseben trenutek, da so me počastili s prihodom v mojo domovino, ki ni blizu. Res sem bil vesel tega," je dejal Ljubljančan in se ozrl tudi k lanski sezoni in dvoboju končnice z Los Angeles Clippersi, ki so napredovali v drugi krog po sedmih tekmah.

"Bilo je zelo težko. Najprej smo v gosteh povedli z 2:0 v zmagah, nato smo doma zapravili dve tekmi. Res smo verjeli, da lahko storimo kaj več in pridemo dlje v končnici. Ampak mislim, da smo se vsi iz tega veliko naučili. Zagotovo v novo sezono vstopamo še boljši," je prepričan Dončić, ki bo imel v novi sezoni tudi novega trenerja. Dolgoletnega strokovnjaka Dallasa Ricka Carlisla je namreč konec junija na klopi zamenjal nekdanji košarkar in tudi igralec Dallasa, Jason Kidd. "Zelo se veselim dela s Kiddom. Še posebej zato, ker je on tudi sam igral košarko na najvišji ravni in tu postal šampion. Igral je na položaju organizatorja igre in ima veliko dobrih zamisli. Tako od njega kot Dirka Nowitzkega, s katerim sta skupaj osvojila šampionski prstan, se lahko vsak dan naučim kaj novega," je dejal slovenski zvezdnik.

icon-expand Ključna trojica v ekipi Dallasa v prihajajoči sezoni. Trener Jason Kidd (levo), Kristaps Porzingis (sredina) in Luka Dončić (desno). FOTO: AP

'Moj cilj je vedno isti. Moj cilj je osvojiti ligo NBA' Na vprašanje, kakšne načrte ima ekipa za novo sezono, če so pričakovanja večja in sežejo dlje od prvega kroga končnice, je Dončić kot iz topa izstrelil: "Moj cilj je vedno isti. Moj cilj je osvojiti ligo NBA. Vem pa, da ni takšen samo moj, ampak najbrž od vsakega igralca na začetku sezone. Pridružilo se nam je nekaj dobrih igralcev, čakajo nas prvi skupni treningi, bomo videli. A naš cilj je naslov prvaka." Dotaknil se je tudi olimpijske izkušnje, ko so Slovenci pod njegovim vodstvom na igrah Tokio 2020 ob prvencu zasedli četrto mesto: "Bilo je zabavno, res je. Ni pa se zabavno končalo. Bili smo četrti, nad čimer smo bili zelo razočarani in žalostni. A bila je le naša prva tovrstna izkušnja. Najprej smo imeli težko nalogo že v kvalifikacijah proti Litvi, ki smo jo uspešno opravili. Zelo sem ponosen na vse fante in zagotovo še nismo rekli zadnje besede."

Večina direktorjev moštev lige NBA bi najraje gradila ekipo okoli Dončića Kot je to v navadi, je liga NBA pred začetkom nove sezone opravila tudi anketo z direktorji vseh moštev, ki sodelujejo v prvenstvu. Ti so v 20. vsakoletni anketi za novega prvaka določili Brooklyn Nets, najkoristnejši igralec (MVP) sezone 2021/22 pa bo po njihovi oceni Kevin Durant. Durant je v glasovanju direktorjev prejel 37 odstotkov glasov, tik za petami pa je v boju za MVP v anketi pristal Dončić s 33 odstotki. Na tretjem mestu je Grk Giannis Antetokounmpo, ki je tokrat zbral "le" 13 odstotkov.

